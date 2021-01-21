city'super出售一款法國進口麵包卷含致癌環氧乙烷　食安中心呼籲市民不要食用

▲ （資料圖片）

食物安全中心呼籲市民不要食用一款法國進口麵包卷，有關產品所使用的芝麻被驗出含有可能致癌的環氧乙烷。該款進口麵包卷在city'super超市出售，並已經全部售出。

涉事產品為法國BIOFOURNIL有機迷你多種穀物麵包卷，每包淨重360克，產品編號為3419390404928，此日期前最佳為今年2月24日及3月10日。

中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品使用的芝麻被驗出含有可能致癌的環氧乙烷，正進行回收。資料顯示，受影響產品曾進口本港。



中心初步調查發現，進口商City Super Limited曾進口部分受影響產品，並在旗下零售點出售，所有受影響產品已經售出。該進口商已按中心指示展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2736 3866。

油尖旺深水埗突變「疫區」，TOPick專訪陳肇始，否認抗疫疲勞反應慢，即睇：【下一頁】

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：徐紹軒