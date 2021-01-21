【新冠肺炎】政府稱十分關注油麻地居民檢測陰性入院後確診個案　已邀袁國勇跟進事件

▲ 早前有居住油麻地新填地街的尼泊爾裔居民，2次參與社區檢測呈陰性，到醫院求診卻證實染疫。（資料圖片）

早前有居住油麻地新填地街的尼泊爾裔居民，2次參與社區檢測呈陰性，到醫院求診卻證實染疫。食物及衞生局今日（21日）回應指，十分關注有關個案，並已邀得政府專家組成員袁國勇參與跟進工作。

食衞局指，十分關注傳媒指早前有市民於油尖旺區接受病毒檢測獲陰性結果，但於送院後再進行病毒檢測時發現為陽性的個案，並已即時向醫院管理局及檢測服務承辦商香港分子病理檢驗中心及金域檢驗（香港）有限公司等了解更多有關該個案的情況。當局亦已邀得政府專家組成員袁國勇參與就是次事件進行的跟進工作。待有進一步消息，政府將盡快公布，以釋除公眾疑慮。

當局強調，負責相關檢測服務的私營化驗所，包括廣東道流動檢測站的承辦商香港分子病理檢驗中心，及梁顯利油麻地社區中心的承辦商金域檢驗（香港）有限公司，均已參加並通過衞生署外部質素保證計劃，同時具香港實驗所認可計劃醫務化驗認證資格。衞生防護中心的公共衞生化驗服務處亦定期向社區檢測中心的所有承辦商發送樣本進行比對測試，並在過去兩個月內進行了三輪測試，確保測試的靈敏度及特異度符合要求。

而截至1月20日，梁顯利油麻地社區中心已為近9萬名市民提供採樣及檢測服務，發現312個陽性樣本；而香港分子病理檢驗中心在不同地區運作的流動檢測站則合共為超過18萬名市民提供採樣服務，並發現186個陽性樣本。



另外，截至1月20日，全港19間社區檢測中心透過採集合併拭子樣本的方式，為超過64萬名市民提供病毒檢測，有效識別出811個陽性樣本（比率為0.13%）轉交衞生防護中心覆檢及跟進。而在多區設置的流動採樣站則為超過38萬名市民進行病毒檢測，並識別出283個陽性樣本（比率為0.07%）。

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記者：徐紹軒