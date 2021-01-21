【確診大廈】油尖旺區單日錄33宗個案　黃埔花園、麗港城、荃威花園現病例

▲ 旺角富榮花園。( 程志遠攝)

本港新冠肺炎疫情持續，今日（21日）新增70宗確診個案，包括7宗輸入個案、63宗本地個案，其中有16宗涉源頭不明感染，至今累計9,868宗病例；今日另有逾40宗初診確診。

衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，油尖旺區續是重災區，太古城、紅磡黃埔花園、麗港城、荃威花園均出現確診個案。

港島

東區(1)

鰂魚涌太古城寧安閣

九龍

油尖旺區(33)

油麻地瑜德大廈

油麻地碧街23號x2

油麻地上海街350號

油麻地廟街42號

油麻地瑜德大廈x2

油麻地新填地街18號x2

油麻地廟街153號

油麻地寶倫大廈x3

油麻地金勳大廈x2

油麻地上海街191號

油麻地大安樓

油麻地吳松街121號

油麻地安蘭閣

油麻地碧街25號x2

油麻地碧街19號x5

油麻地廟街1號

油麻地廣東道816號

油麻地仁賢大廈

油麻地碧街13號

油麻地順利大廈A座

油麻地新填地街47號

旺角富榮花園2座

九龍城區(4)

紅磡黃埔花園11期紫荊苑5座x3

土瓜灣祥雲大廈

深水埗區(4)

深水埗南方樓x3

長沙灣李鄭屋邨道德樓

觀塘區(2)

藍田康逸苑康年閣

茶果嶺麗港城5座

新界

葵青區(4)

葵涌安蔭邨德蔭樓x3

葵涌芊紅居1座

荃灣區 (3)

荃灣安康大廈

荃灣翠濤閣2座

荃灣荃威花園H座

屯門區 (3)

屯門兆畦苑兆強閣x3

沙田區(1)

沙田大圍隔田村南滘

北區(1)

粉嶺綠悠軒5座

元朗區(6)

元朗青山公路元朗段161號年旺樓

元朗朗屏8號5座

元朗溱柏8座

天水圍嘉湖山莊麗湖居9座x2

天水圍天頌苑頌畫閣

同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：

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責任編輯：蘇文軒