【確診大廈】油尖旺區單日錄33宗個案 黃埔花園、麗港城、荃威花園現病例
社會 20:41 2021/01/21
本港新冠肺炎疫情持續，今日（21日）新增70宗確診個案，包括7宗輸入個案、63宗本地個案，其中有16宗涉源頭不明感染，至今累計9,868宗病例；今日另有逾40宗初診確診。
衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，油尖旺區續是重災區，太古城、紅磡黃埔花園、麗港城、荃威花園均出現確診個案。
港島
東區(1)
- 鰂魚涌太古城寧安閣
九龍
油尖旺區(33)
- 油麻地瑜德大廈
- 油麻地碧街23號x2
- 油麻地上海街350號
- 油麻地廟街42號
- 油麻地瑜德大廈x2
- 油麻地新填地街18號x2
- 油麻地廟街153號
- 油麻地寶倫大廈x3
- 油麻地金勳大廈x2
- 油麻地上海街191號
- 油麻地大安樓
- 油麻地吳松街121號
- 油麻地安蘭閣
- 油麻地碧街25號x2
- 油麻地碧街19號x5
- 油麻地廟街1號
- 油麻地廣東道816號
- 油麻地仁賢大廈
- 油麻地碧街13號
- 油麻地順利大廈A座
- 油麻地新填地街47號
- 旺角富榮花園2座
九龍城區(4)
- 紅磡黃埔花園11期紫荊苑5座x3
- 土瓜灣祥雲大廈
深水埗區(4)
- 深水埗南方樓x3
- 長沙灣李鄭屋邨道德樓
觀塘區(2)
- 藍田康逸苑康年閣
- 茶果嶺麗港城5座
新界
葵青區(4)
- 葵涌安蔭邨德蔭樓x3
- 葵涌芊紅居1座
荃灣區 (3)
- 荃灣安康大廈
- 荃灣翠濤閣2座
- 荃灣荃威花園H座
屯門區 (3)
- 屯門兆畦苑兆強閣x3
沙田區(1)
- 沙田大圍隔田村南滘
北區(1)
- 粉嶺綠悠軒5座
元朗區(6)
- 元朗青山公路元朗段161號年旺樓
- 元朗朗屏8號5座
- 元朗溱柏8座
- 天水圍嘉湖山莊麗湖居9座x2
- 天水圍天頌苑頌畫閣
同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：
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責任編輯：蘇文軒