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【確診大廈】油尖旺區單日錄33宗個案　黃埔花園、麗港城、荃威花園現病例

社會 20:41 2021/01/21

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旺角富榮花園。( 程志遠攝)

本港新冠肺炎疫情持續，今日（21日）新增70宗確診個案，包括7宗輸入個案、63宗本地個案，其中有16宗涉源頭不明感染，至今累計9,868宗病例；今日另有逾40宗初診確診。

衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，油尖旺區續是重災區，太古城、紅磡黃埔花園、麗港城、荃威花園均出現確診個案。

港島

東區(1)

  • 鰂魚涌太古城寧安閣

九龍

油尖旺區(33)

  • 油麻地瑜德大廈 
  • 油麻地碧街23號x2
  • 油麻地上海街350號
  • 油麻地廟街42號
  • 油麻地瑜德大廈x2
  • 油麻地新填地街18號x2
  • 油麻地廟街153號
  • 油麻地寶倫大廈x3
  • 油麻地金勳大廈x2
  • 油麻地上海街191號
  • 油麻地大安樓
  • 油麻地吳松街121號
  • 油麻地安蘭閣
  • 油麻地碧街25號x2
  • 油麻地碧街19號x5
  • 油麻地廟街1號
  • 油麻地廣東道816號
  • 油麻地仁賢大廈
  • 油麻地碧街13號
  • 油麻地順利大廈A座
  • 油麻地新填地街47號
  • 旺角富榮花園2座

九龍城區(4)

  • 紅磡黃埔花園11期紫荊苑5座x3
  • 土瓜灣祥雲大廈

深水埗區(4)

  • 深水埗南方樓x3
  • 長沙灣李鄭屋邨道德樓

觀塘區(2)

  • 藍田康逸苑康年閣
  • 茶果嶺麗港城5座

新界

葵青區(4)

  • 葵涌安蔭邨德蔭樓x3
  • 葵涌芊紅居1座

荃灣區 (3)

  • 荃灣安康大廈
  • 荃灣翠濤閣2座
  • 荃灣荃威花園H座

屯門區 (3)

  • 屯門兆畦苑兆強閣x3

沙田區(1)

  • 沙田大圍隔田村南滘

北區(1)

  • 粉嶺綠悠軒5座

元朗區(6)

  • 元朗青山公路元朗段161號年旺樓
  • 元朗朗屏8號5座
  • 元朗溱柏8座
  • 天水圍嘉湖山莊麗湖居9座x2
  • 天水圍天頌苑頌畫閣  

同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

疫情 衞生防護中心 李鄭屋邨 兆畦苑 芊紅居 朗屏8號 太古城 天頌苑 荃威花園 麗港城

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