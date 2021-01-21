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【浴室陷阱】27歲女子關上門窗沖熱水涼被發現不省人事　疑因抽氣扇損壞致一氧化碳中毒

社會 20:33 2021/01/21

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一名27歲女子在關上門窗的浴室沖熱水涼，半小時後被發現不省人事，現於東區醫院留醫。（資料圖片）

衞生防護中心表示，昨日（20​日）接獲東區尤德夫人那打素醫院通報一宗懷疑使用氣體熱水爐後一氧化碳中毒個案，呼籲市民採取措施預防一氧化碳中毒。

一名27歲女子1月19日在家使用氣體熱水爐洗澡，約半小時後被發現在浴室內不省人事，隨即送往屯門醫院，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療，現時情況穩定。根據初步的調查資料，該氣體熱水爐是透過網上從香港以外地方購買，而事發時浴室的抽氣扇已損壞了數天，而洗澡時浴室內的門窗全關上，可能因而令浴室內的一氧化碳水平上升。

中心指，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

中心提醒市民，須確保在使用氣體熱水爐時室內有良好的通風。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

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責任編輯：徐紹軒

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