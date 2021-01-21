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郭偉強倡立法打擊假資訊　葉劉一度質疑發言是否恰當？

政治 20:41 2021/01/21

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工聯會立法會議員郭偉強，促請港府訂立專項條例，打擊假資訊泛濫的風氣。（程志遠攝）

立法會大會今日（21日）繼續進行施政報告致謝議案辯論。工聯會立法會議員郭偉強發言時指， 近日本港充斥不少假新聞及假資訊，而今時今日互聯網的普及，更加快謠言的傳播速度，他促請港府訂立專項條例，打擊假資訊泛濫的風氣。

不過，新民黨主席葉劉淑儀在郭偉強發言大概兩分鐘後，一度打斷他的發言，提出規程問題，指今日應是圍繞施政報告內容進行辯論，質疑議員「用發言時間鼓吹立法建議是否恰當？」其後代主席、體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國，向郭偉強作出詢問，郭偉強回應指，他的發言與本港的國家安全、防疫工作，以及未來的政治管治工作有關，馬逢國因此批准他繼續發言。

新民黨主席葉劉淑儀在郭偉強發言大概兩分鐘後，一度打斷他的發言，提出規程問題。（程志遠攝）

郭偉強更引用流行學病家庫哈爾斯基（Adam Kucharski）在英國報章《衞報》上的言論：「打擊網絡謠言嘅最好方法，係好似對待真正病毒咁對待佢哋」。他強調假的資訊不能享有言論自由，現時本港的法律有嚴重的不足和漏洞。他又認為，政府和市民要以對待假資訊的態度，對抗新冠肺炎病毒。不過，他在發言期間，卻發生口誤，一度稱《衞報》為世界衞生組織的報章。

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撰文 : 傅流瑩

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