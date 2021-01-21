【醫療事故】啟德兒童醫院一名有先天性心臟病初生嬰注射氯化鉀後　心臟一度停頓5分鐘

▲ 啟德兒童醫院一名有先天性心臟病初生嬰疑獲過量氯化鉀 致心臟一度停頓5分鐘

公立醫院再發生醫療事故﹗兒童醫院今晚(21日)公布，一名初生嬰兒因患複雜性先天性心臟病（二尖瓣閉鎖、左心發育不良、右心室雙出口、主動脈瓣下阻塞及主動脈狹窄）而出現心臟衰竭迹象，於上周三(13日)（即出生後3天）於該院接受緊急心臟手術（Norwood手術），包括重建主動脈、切除心房中隔，及用人工管道接通右心室與肺動脈，並接駁體外膜氧合器（俗稱人工心肺機）以支援心肺循環功能。病人完成手術後，被送往兒童深切治療部監察，該初生嬰同時因腎功能問題，需接受連續性腎臟透析。

院方指，術後翌日晚上，因病人出現低血鉀症，醫生為其處方氯化鉀靜脈輸液，以提升其血液中的鉀水平，病人接受2次輸液後，血鉀仍低於正常水平，醫生遂於上周五(15日)早上再次處方氯化鉀輸液。病人正接受第三劑氯化鉀注輸期間出現心搏過緩，及後心跳一度停頓。醫生即時停止病人的氯化鉀輸注，並發現其當時血鉀水平過高。醫生遂利用藥物及加快腎臟透析的速度，以去除病人血液中過量的鉀。病人於5分鐘內恢復心跳及正常心律，而其血鉀水平亦逐漸下降。因病人人正靠體外膜氧合器去替代本身的心肺循環功能，事發期間其血壓及血氧含量一直維持正常水平，加上醫生即時進行治療，故並無導致重大傷害。

院方指已向病人家長解釋事件，醫護團隊會繼續緊密監察病人情況，提供適切治療，並與家長保持密切聯繫，提供一切可行支援。院方稱非常關注是次事件，已透過「早期事故通報系統」向醫管局總辦事處呈報，院方會成立根源分析委員會，調查病人血鉀水平過高的原因，並於八個星期內向醫管局總辦事處提交報告。



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責任編輯：楊玉珠