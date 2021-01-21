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【通識科改革】通識改名料包括「公民社會文化」字眼　刪「今日香港」部分內容

社會 23:53 2021/01/21

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教育局去年底公布改革高中通識科，目標今年9月在中四級推行。（資料圖片）

教育局去年底公布改革高中通識科，目標今年9月在中四級推行，當局新成立委員會今日（21日）舉行第二次會議，已初步敲定課程及考評框架。新科目名稱料維繞「公民」、「社會」及「文化」等字眼，或會組合成為「公民與社會」或「公民與文化」等新名稱，而備受爭議的「今日香港」單元部分內容料會被刪減。

教育局去年11月宣布，高中通識科將被改名、課程內容及課時減半、考評簡化為「達標」及「不達標」等。原有負責檢討通識課程、課程發展議會轄下通識科課程檢視專責委員會上月突然解散；近日議會及考評局轄下新成立「重新冠名科目委員會」，已於上周五（15日）首次會議選出主席，今晚進行第二次會議。

委員會主席劉智鵬在會後表示，局方在會上建議新科目名稱包括「公民」、「社會」及「文化」字眼，因「課程內容維繞這三方面」，委員亦沒有太大意見，稍後再與業界商討，「睇吓點組合」。

會上亦初步敲定課程大鋼及考評方案，現有「現代中國」單元部分內容如改革開放料會獲得保留，但「今日香港」單元部分內容會被刪去。

考評方面，文憑試卷二「延伸回應題」料被取消，卷一「資料回應題」將獲保留，並考慮加入選擇題。

劉說，預計當局會於下月向業界交代包括通識科在內的4個高中核心科目課程修訂工作進展，3月或會有完整定稿。

「課程發展議會-香港考試及評核局重新冠名科目委員會」12名委員有9人來自學界，包括5名中學教師及4名大學學者，另有3名考評局及教育局代表。

委員會主席劉智鵬本身是歷史學者，身兼嶺南大學協理副校長（學術及對外關係），亦是議會轄下考評局歷史科委員會主席，去年曾表態認同取消文憑試歷史科試題，亦有份負責編修《香港志》，包括劉在內的多名委員被質疑立場親政府及不熟悉中學通識課程，並非適合人選，詳情【按此即看】

教育局早前表示，委員會正跟進該科目事宜，會按機制盡快在議會網頁公布議程等資料，當敲定課程及評核大網等安排，會適時公布；考評局則稱，相關工作進程會適時在網上公布。

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記者：馮琪雅

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