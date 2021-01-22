殺菌去漬除塵  輕鬆掃除3大清潔黑點

農曆新年快到，是時候幫家居大掃除、洗邋遢，迎接新一年。徹底掃走塵垢、抹走污漬，才能讓家人在新一年住得舒適健康，尤其在疫情期間，保持家居衞生和殺菌更為重要。而普通消毒液可以殺菌，卻不能除漬，要徹底清潔家居，就要注意家中3大清潔黑點，和使用強效去漬同時殺菌的清潔用品，即可輕鬆殺菌、去漬、除塵，事半功倍！

黑點1：客廳 滿佈菌、漬、塵

客廳是家人日常活動最頻密的地方，保持家居清潔非常重要，尤其有小孩子的家庭，更加要注意地板、桌面、各種傢俱、衣物和玩具等地方。

地板積聚最多污漬、塵垢和細菌，但經常要掃地及拖地來清潔，工序相當繁複。用萬潔靈輕鬆抹除塵紙拖把配合除塵濕紙，能快速抹走塵垢和毛髮，更有效去除黏笠污漬，毋須開水過水，亦有濕拖般的潔淨效果，更可殺菌99.9%！除塵紙拖把可360度迴轉，輕易深入梳化底及櫃底等清潔，除塵濕紙用完即棄，乾淨衛生沒有手尾，輕鬆解決掃地和拖地煩惱。

▲ 萬潔靈輕鬆抹除塵紙拖把配合除塵濕紙，可360度迴轉，輕易深入梳化底及櫃底等清潔，除塵去漬更殺菌99.9%。

梳化、窗簾、地毯等傢俱未必經常清潔，都有機會滋生細菌及病毒，尤其外出回家後，外套、衫褲、鞋襪等都沾滿街上的細菌及病毒，最適合用日本製的Resesh衣物家居除菌噴霧，簡單噴一噴，便可高效殺滅99% H1N1甲型流感#和細菌，蘊含天然綠茶成分，消臭防臭功能持續24小時。適用於小朋友衣物、寵物布製物品、布製梳化及窗簾等，毋須過水，方便省時，更散發陣陣清新香氣。

▲ Resesh衣物家居除菌噴霧適用於梳化及窗簾等布製物品，輕輕一噴便可殺滅99%病毒細菌#，毋須過水，方便易用。

至於有小朋友的家庭，就要更勤力保持家居清潔，每日用日本製的萬潔靈家居消毒濕紙巾，殺滅99.9%新冠病毒*及H1N1甲型流感^，而且它含植物萃取潔淨成分，可安心抹掉餐桌上的食物殘渣、嬰兒用椅及玩具上的污垢。市面上有部份家居濕紙巾帶有刺鼻氣味，抹後更有黏膩感，而萬潔靈家居消毒濕紙巾帶有綠茶香或淡橙香，清香不刺鼻，清爽不黏笠，並備有補充裝，經濟實惠又環保。肺炎肆虐，用於小朋友物品及每天隨身攜帶的電話就更安心！

▲ 萬潔靈家居消毒濕紙巾清香不刺鼻，清爽不黏笠，輕輕一抹，迅速殺滅99.9%新冠病毒*及H1N1甲型流感病毒^

黑點2：廚房 千年油漬及暗藏細菌

廚房是日常煮食的地方，疫情期間更多了時間在家煮食，經過年月累積，爐頭、抽油煙機、鋅盤邊附近位置都滿佈油漬污垢，極難清理。要輕鬆擊退油漬污垢，可以用含強效溶油配方的廚房萬潔靈，向有油漬的地方輕輕一噴，泡沫會深入滲透，然後靜待3至5分鐘，泡沬會溶解油漬並變成啡色，再用抺布輕輕抺掉，毋須用力刷或捽，即可徹底去除頑垢。廚房萬潔靈比一般多用途清潔劑高82%去油力，適用於各種廚具，包括新式煮食用具，加上殺菌99.9%，為你保障煮食衛生及全家健康！

▲ 廚房萬潔靈比一般多用途清潔劑高82%去油力，更殺菌99.9%，為你保障煮食衛生及全家健康！

至於茶杯、抺布、砧板、洗碗海綿等頑固污漬及暗藏細菌，就可以用99%殺菌的萬潔靈廚房漂潔液輕鬆對付，只要簡單一浸，便可將頑固污漬漂走，並有效清除異味和殺滅細菌，令廚房回復潔白衞生，使用時自然更安心。

▲ 99%殺菌的萬潔靈廚房漂潔液可輕鬆對付頑固污漬及暗藏細菌，只要簡單一浸，便可漂白、除臭兼殺菌，令廚房回復潔白衞生。

黑點3：浴室 致敏霉菌及頑固水漬

浴室長時間處於濕氣極重的狀態，是最適合細菌滋生的地方，特別是浴簾、膠邊、牆身、磁磚細縫裡的霉菌，霉菌會於空氣中散播孢子，家人洗澡時隨時會在不知不覺中將孢子吸入體內，可能會誘發過敏如鼻敏感、氣管敏感等。

要徹底清除霉菌，可用浴室萬潔靈除霉漂潔泡沫，它含有漂潔成份及獨特泡沫，黏附力強，即使於垂直的地方都可以緊緊黏附，只須一噴再等待5分鐘，用水一沖即可將霉菌連根拔起，同時亦可漂白、清潔和殺菌99.9%，令浴室光潔如新。

▲ 浴室萬潔靈除霉漂潔泡沫含漂潔成分，一噴一沖便可將致敏霉菌連根拔起，殺菌99.9%，令浴室光潔如新。

而浴缸、浴屏、洗手盆、水龍頭、花灑頭等水漬皂漬，則可用99.9%殺菌的浴室萬潔靈，只須直接噴向污漬，靜待5分鐘再輕力一抹，毋須再用刷具大力刷洗，已可輕鬆清除水漬和皂漬，去漬更快更強。

▲ 99.9%殺菌的浴室萬潔靈，只須直接噴向污漬，靜待5分鐘再輕力一抹，即可迅速瓦解頑固水漬及皂漬。

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*新型冠狀病毒SARS CoV-2, QTEC 2020

^H1N1甲型流感病毒, Nissenken Quality Evaluation Center 2020

#H1N1甲型流感病毒, Japan Food Research Laboratories (JFRL) 2020



（資料由客戶提供）