【新冠肺炎】新增12間食肆曾有確診者到訪　沙田唐宮小聚、油尖旺5間餐廳上榜

▲ 新增12間食肆曾有確診者到訪。

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（21日）新增70宗確診個案，包括7宗輸入個案、63宗本地個案，其中有16宗涉源頭不明感染，至今累計9,868宗病例；另有逾40宗初診確診。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增12間食肆曾有確診人士到訪，其中油尖旺成重災區，共有5間餐廳上榜。

根據衞生防護中心資料，新增12間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

九龍：

油尖旺 彌敦道 594-596 號 紅茶 16/01/2021 9850

油尖旺 奧海城 2 期 金滿庭 17/01/2021 9790

油尖旺 現時點 好彩大酒樓 18/01/2021 9860

油尖旺 國際廣場 彩薈軒 18/01/2021 9829

油尖旺 漢宜大廈 Hello India Restaurant & Bar 19/01/2021 9759

觀塘 麗港城商場 豪宴海鮮酒家 17/01/2021 9831

觀塘 啓田商場 和味餐室 19/01/2021 9829

新界：

葵青 安蔭商場 君逸軒酒家 17/01/2021 9843

屯門 華都商場 雲南小鍋米線 18/01/2021 9854

沙田 新城市廣場3期 唐宮小聚 19/01/2021 9866

元朗 怡豐花園 日本料理嘉兵衛 17/01/2021 9813, 9817

元朗 上村 12A 號 恩記茶餐廳 20/01/2021 9867

確診者居住大廈名單，請看：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣