【當年童星】Jacky仔城大畢業離港移居日本　王樹熹：多謝屋企人嘅支持同諒解

▲ Jacky仔到日本工作。

現年22歲的TVB一代童星Jacky仔王樹熹，早前在城市大學媒體與傳播系畢業後，Jacky仔王樹熹決定走出舒適圈，搬到日本工作。Jacky仔王樹熹在社交媒體寫下長文感謝家人和朋友的支持。

【當年童星】22歲王樹熹大學畢業做職場新丁 Jacky仔學生變大人好緊張︰要自己負責任

Jacky仔在IG分享自己到日本工作的決定：「2020年嘅挑戰，直到2021年先實現到...其實⋯我要搬去日本工作啦～」

▲ Jacky仔DSE以22分成績考入城市大學媒體與傳播系。（IG圖片）

他憶述申請的經過：「初時都係抱著試下嘅心情申請，竟然符符碌碌就合格咗。雖然去日本就代表要放棄香港嘅生活同工作，但係最後都下定決心挑戰，去一個似乎熟悉卻唔熟悉嘅地方，跳出自己嘅舒適圈。」

▲ Jacky仔喜歡日本。（IG圖片）

他又感謝家人對自己的鼓勵：「下呢個決定都係要多謝屋企人嘅支持同諒解，以及朋友一直嘅鼓勵（忍受我嘅抱怨），如果唔係都可能放棄咗。」

【DSE2020】多媒體學系成新興搶手科 童星Jacky仔22分入城大︰面試要夠自信



Jacky仔為自己20年的演藝生涯作總結：「接近20年嘅演藝生涯（我都唔相信），好高興可以同觀眾以及一直支持我嘅粉絲一齊成長。今次嘅挑戰雖然唔係向演藝嘅道路發展，但係都係我宜家最想嘗試嘅事。我會繼續分享我係日本嘅經歷同埋趣事，希望你哋繼續陪著我啦。」

▲ Jacky仔拍過達40部電視劇。（IG圖片）

Jacky仔更用標籤表示：「#就係咁 #我會係咁share相 #有心情就拍下片咁#狂食壽司嘅生活到了 #不過首先係隔離14日 #瘋狂打機 #嚟日本搵我做導遊啦 #我會好掛住香港 #好多人我都約唔切 #我一定會翻黎㗎 」

同場加映：甘草陳勉良訪問

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX