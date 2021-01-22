【愛情VS麵包】林芊妤被嘲老公賺錢少嫁錯郎　Coffee霸氣護夫︰嫁給他是我最大福氣

▲ 有網民嘲諷Coffee的丈夫賺錢少，質疑她嫁錯郎，Coffee發表長文護夫。

31歲的靚媽林芊妤（Coffee）於2018年與任職銀行的澳洲籍馬來西亞華人翟志榮結婚，並誕下可愛的兒子翟德彥（翟伯伯），囝囝現已2歲多。Coffee不時在社交媒體大晒一家三口的幸福生活，不過近日有網民嘲諷其丈夫賺錢少，質疑Coffee嫁錯郎，她其後發表長文護夫，更表示「嫁給他是我最大的福氣」，不少網民留言支持她。

Coffee︰我選擇愛情

近日Coffee在Instagram發布與兒子翟伯伯的合照，卻有一名網民惡意留言，寫道「袋鼠佬（Coffee丈夫）咁窮，savannah（將軍澳樓盤）都買唔起，女人最怕嫁錯郎」。Coffee隨即回覆網民，坦言丈夫「無車無樓，但係佢愛我，又有穩定職業，唔使我擔心」。她指與丈夫一起每日都開心笑，從沒令她傷心過，又反擊︰

我有手、有腳，鍾意自己賺錢自己使……同埋原來嫁個有錢人就係幸福？嫁畀錢同嫁畀愛情，我選擇愛情，因為我有能力自己買麵包，重點我而家幸福到不得了。

▲ Coffee的丈夫翟志榮是澳洲籍馬來西亞華人，任職銀行。（林芊妤IG圖片）

反擊網民力撐丈夫優點多

Coffee提醒該名網民不要刪除留言，可是網民還是把留言刪去。於是她昨日（21日）在IG發長文，處處維護丈夫，盡顯夫妻恩愛之情，帖文至今有逾5萬人讚好。她表示丈夫是他最崇拜、最尊重、最信任的人，令她重新相信愛情，寫道︰

雖然他不是最有錢的人，但他對這個家付了最大的責任，令我可以毫無顧忌的向前速（衝）。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

她讚賞丈夫的聰明才智，彌補了她的不足。而且丈夫最明白她，在她難過失落時，即使她沒說出口發生甚麼事，他總有辦法令她開懷；在她每次工作時失控，他總有辦法令她冷靜。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

丈夫是Coffee最強後盾

丈夫教會Coffee要獨立自主，不像她以往的男友只會寵她。她欣賞丈夫堅持自己的想法，形容他「活得比誰都瀟灑自在」，而且他是最好的爸爸，對著兒子充滿父愛。她流露對丈夫的愛︰

能嫁給他是我最大的福氣，讓我再次選擇我還是會選他，因為沒有他就不會有今天的我，他是我最強大的後盾……

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

她最後霸氣表示，「如果有任何人想誣蔑他，我會義無反顧的跟你對上」。

事實上，在Coffee的IG除了翟伯伯外，也不時見到丈夫的蹤影，一家三口經常到戶外活動，野餐、行山等，可見Coffee的丈夫經常陪伴妻兒，是一個好丈夫、好爸爸。

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳