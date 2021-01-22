【新冠肺炎】梁子超：圍封油尖旺指定檢測區沒大意思　應動員區內居民重複檢測

▲ （經濟日報資料圖片）

本港近日新冠肺炎疫情反覆，昨日新增70宗確診個案中，有31宗均來自油尖旺區。呼吸系統專科醫生梁子超認為不少個案都均於指定檢測區外，現時圍封指定檢測區已沒有意思；又指即使留在家中亦會有交叉感染風險，「清零」就需要動員區內居民重複檢測，或者當有病徵就去檢測，同時改善環境衛生，加快切斷傳播鏈。

呼吸系統專科醫生梁子超今日(22日)接受港台節目《千禧年代》表示，近期油尖旺「指定區域」外的確診個案越來越多，認為當局應考慮擴展或增加指定檢測區域；惟由於病毒有較長潛伏期，即使留在家中亦會有交叉感染風險，如果有人外出仍有機會交叉感染，變相是無限期將潛伏期拖長，理論上不會清零。

他提到，要「清零」需要動員區內居民重複檢測，或者當有病徵就去檢測，同時改善環境衛生，盡早介入疫情嚴重地區，加快切斷傳播鏈。至於有指政府正部署短期內圍封油麻地的指定檢測區，實施留在原處所的檢測令，梁子超則認為指家檢測區內大部分人已接受檢測，現時圍封無太大意思。

他稱，如將寶貴資源放在低成本效益上，等同「只見樹木，見不到森林」，難以救熄大火，認為檢測區內即使走漏一兩名患者對整體傳播影響少，但如果能撲滅油尖旺以外地方的傳播，對減少整體傳播功效大得多。

就有6名確診患者檢測屢度呈陰性，送院後病毒檢測呈陽性，梁子超指，由於涉及同一間檢測中心及同一家庭群組，認為要檢視檢測流程，了解是否敏感度出現問題。

另外，對於內地科興生物的新冠疫苗，至今仍未向政府提交申請，梁子超說目前所有疫苗報告都是片面，認為當局為市民注射疫苗前，應該檢視其他國家為國民接種兩針後的成效和經驗。

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責任編輯：陳正怡