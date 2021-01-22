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【新冠疫苗】印度牛津疫苗代工廠月產5000萬劑疫苗　發生大火至少5人死亡

健康 10:30 2021/01/22

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印度牛津疫苗代工廠發生大火，至少5人死亡。

新冠肺炎疫情持續，疫苗研發持續趕工。其中由英國牛津大學及阿斯利康製藥（AstraZeneca）共同研發的「牛津疫苗」，由「印度血清研究所」（Serum Institute of India）負責生產。其位於印度城市浦那的一棟大樓，卻在1月21日下午發生大火，導致5人死亡。

據印度媒體News 18引述浦那（Pune）市長Murlidhar Mohol表示，火災在發生後約兩個小時受控，現場找到5具屍體，估計是建築工人。起火原因尚待進一步調查，初步推斷是在建築物內進行焊接工作時引發火災。

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火災發生於當地時間21日下午約2時45分，現場影像可見，建築物附近冒出大量濃煙，多輛消防車趕抵現場救火。印度血清研究所行政總裁普納瓦拉（Adar Poonawalla）事後在Twitter表示致哀：

我們深感悲傷，並向遇難者家屬致以我們最深切的慰問。

「印度血清研究所」是全球產量最高的疫苗製造商，宣稱月產量可達5000萬劑。消息指，起火建築物距離疫苗生產廠區約有1公里距離。研究所表示，大火未對現存約5,000萬劑疫苗及儲存設施造成影響，生產工作亦不受影響。

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責任編輯：羅嘉欣

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