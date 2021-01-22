【獎門人回巢】曾志偉入主TVB高層前因後果　余詠珊否認曾不和視對方為師傅

▲ 曾志偉入主TVB做高層。

TVB昨日突然出現了人事新變動，「獎門人」曾志偉和王祖藍雙雙成為TVB高層，令外界很大回響。據知今次志偉回巢，由一位無綫重量級人物任幕後主腦，事前公司上下都未有人知曉，故消息公布後多位TVB人士都感到意外。

昨日由無綫主席許濤公布委任曾志偉出任集團副總理兼行政委員會特別顧問，同時王祖藍任首席創意官，有指今次是由TVB大股東兼非執行董事黎瑞剛一手策劃，因他跟曾志偉屬好友，希望對方的人脈和經驗可幫助TVB版圖推到更遠。

▲ 曾志偉再度回巢TVB。（東星圖片）

【大台人事變動】曾志偉+王祖藍回巢任TVB高層 獎門人當副總經理：攜手向前邁進

曾志偉當年跟TVB合作過多個受歡迎綜藝節目，不過，有傳志偉跟當時掌管無綫綜藝節目的TVB高層余詠珊有意見分歧，除主持的《獎門人》系列要結束，多年來出任港姐司儀的志偉，傳2013年港姐競選時，不滿余詠珊要求將現場直播變錄影，令志偉甚不滿，最後更決定離巢TVB。

當年傳跟高層余詠珊不和

今次志偉回巢，更成為管理高層，更成為余詠珊的上司，余詠珊向傳媒表示高興，因曾志偉是她的師傅，現在成為其上司，互相可合作。

同時，余詠珊澄清沒跟志偉不和，因視對方是師傅，大家都可以有商有量，而自己也不會辭職，她指志偉目前仍在內地，估計農曆新年後回港，再跟對方見面。

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另一方面，跟志偉同屬老友的陳百祥，向傳媒坦承近年以為在TVB無得撈，早前《歡樂滿東華》亦自己要求無綫去做司儀，這次志偉回歸相信是喜訊。

阿叻又強調自己做甚麼也可以，任由對方安排，希望老友上場後，自己有個位置，讓我做做慈善騷也好。