【禁足令】舊樓地區確診持續　消息：政府研究油麻地、深水埗等「指定檢測區」或須禁足

▲ 油麻地及深水埗一帶確診個案持續增加。

新冠疫情至今仍未受控，油麻地及深水埗一帶確診個案更持續增加。消息指，政府近日正研究引用上月已修訂的第599J章規例，向油麻地、佐敦一帶指定區域內居民實施「禁足令」，當局初步考慮調配逾千名紀律部隊人員及檢測人員，在大廈門外駐守及逐家逐戶拍門要求居民接受強制檢測。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，不少個案都均於指定檢測區外，現時圍封指定檢測區已沒有意思；又指即使留在家中亦會有交叉感染風險，「清零」就需要動員區內居民重複檢測，或者當有病徵就去檢測，同時改善環境衞生，加快切斷傳播鏈。

想知道更多檢測途徑方法，按圖即看：

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本港昨日（21日）新增70宗新型肺炎確診個案，包括7宗輸入個案及63宗本地個案，當中16宗感染源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增個案有31宗來自油尖旺區，其中14宗屬於強制檢測區域樓宇，1宗來自核心區域。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心昨晚交代確診患者居住地址，油尖旺區續是重災區，單日錄33宗個案，太古城、紅磡黃埔花園、麗港城、荃威花園均出現確診個案。詳情即看：【下一頁】

油尖旺深水埗突變「疫區」，TOPick專訪陳肇始，否認抗疫疲勞反應慢，即睇：【下一頁】

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記者：陳子謙