【食用安全】淘寶買番薯集運4日抵港　樓主：淘咗兩次都爛曬

淘寶買食物一定要諗清楚！繼早前有網民在網上分享自己於淘寶購買麵包，集運8日抵港麵包全部發霉。再有網民分享連續兩次在淘寶買番薯，但集運4日抵港，番薯全部變爛，引發網民熱議。

該名網民在facebook群組圖文並茂發帖稱，

見啲谷友淘到黃金番薯返香港，於是又學人淘，點知淘咗兩次都爛曬，都係唔再搏啦！

從網民上傳的圖片可見，用於裝番薯的紙箱已經濕透，多處破洞，而番薯亦大多被弄濕。再加上番薯本身沾有泥土，再被水浸濕後，更顯骯髒。

樓主稱，集運僅4日抵港，番薯「都爛成咁」。又稱以前買咗擺喺個露台度食成個月，唔知係咪濕咗水重秤啲，好似廢紙咁！」

帖文一出引起網民熱議，有網民深同感受，稱淘了番薯好樓主少少，「有1/3無事可以食得，2/3有爛咗少少掉咗，店主補返5蚊俾我當安慰，我覺得唔好味，水份太多，烤幾耐肉都係勁濕，浄係甜冇香味。」

有網民認為食物不能在淘寶，「唔好再淘食物之類，有蟲有爛有臭味問題都唔好受。正正經經香港買喇。」、「其實我諗極都唔朋點解連番薯都淘！香港已經好便宜。」

樓主回應稱，「其實連運費60元人民幣，即七十幾元港元，唔算平，但係香港超市買唔到呢種蕃薯，我唔鍾意食日本嗰D又乾又硬，我而家又冇去街市買餸。」

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責任編輯：羅嘉欣