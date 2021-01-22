【新冠疫苗】以色列1.2萬人接種首劑後仍確診　南非研究指變種病毒或降低疫苗效用

▲ 以色列1.2萬人接種疫苗後確診，南非科學家指當地出現的變種新冠病毒或降疫苗效用。

全球新冠肺炎疫情持續，雖然各國已積極安排民眾接種疫苗，但疫苗的成效卻屢受質疑。據以色列媒體報道，當地有1.24萬人接種首劑疫苗後仍確診，包括69人接種第二劑後確診。另外，有南非科學家發表研究指當地出現的變種新冠病毒對抗體有抵抗能力，或會降低目前疫苗效用。

綜合外媒報道，以色列於去年12月19日展開疫苗接種計劃，目前已有逾200萬人接種首劑輝瑞疫苗，逾40萬人已接種第2劑。

當地衛生部安排18.9萬名接種者檢測，發現有1.24萬人（約6.6%）仍感染新冠病毒，其中69人接種第2劑後仍確診。

當地抗疫工作官員Nachman Ash認為，接種首劑輝瑞疫苗後的保護力未如藥廠原本所指的有效：「功效低於我們所想」，並指疫苗未必能夠防範變種的新冠病毒。

輝瑞曾指，接種首劑疫苗後約12日才能提供保護，初時的有效率約52%，直至接種第二劑的1星期後，有效率會達至95%。

研究：南非變種新冠病毒或降低疫苗效用

另一方面，南非3所大學的科學家團隊與美國國家傳染病研究所（NICD）合作在bioRxiv上發表論文，指當地出現的變種新冠病毒，可避開3種治療用的抗體。同時對康復者血清有抵抗作用，意味患者再次感染的風險增加，並預示或降低目前疫苗的效用。

研究顯示，普遍新冠肺炎康復者，其抗體對南非變種病毒的中和能力下跌至原來的8分1，而部分患者使用的血漿療法，其中和抗體能力更下跌至原來的64分1。

而南非的變種新冠病毒有9處的尖突蛋白突變，意味該病毒或對先前感染而產生的中和抗體具有抵抗力。

目前科學家愈來愈關注南非出現的變種新冠病毒，世衞指該變種病毒已出現於至少23個國家。

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責任編輯：羅嘉欣