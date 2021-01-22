【明星沽貨】任達華夫婦3500萬沽出太子地舖　華哥靠一個理財法成「娛圈樓王」

▲ 任達華與太太琦琦近日成功沽出太子一個地舖。

影帝任達華一向投資有道，日前有報導指位於太子基隆街的11號地舖業主藝人任達華與妻子費琦（琦琦），在逆市成功沽出舖位，華哥夫婦早於2010年斥資約1,438萬買入該舖，並於近日成功以3,500萬元沽出，帳面獲利2,062萬元。

▲ 任達華與太太於2010年購入該店。（經濟日報圖片庫）

10年舖位升值1.5倍

根據土地註冊處資料顯示，太子基隆街11號地舖面積為1,150呎，連900呎閣樓，近日以3,500萬元沽出，與2010年的1,438萬相比，物業升值近1.5倍。

任達華接受傳媒訪問時表示碰巧有人收購便放出，會再在香港其他地方買樓或其他物業。

▲ 任達華與太太帳面賺逾2000萬元。（網上圖片）

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而購入該地舖的集團表示，將把基隆街1至7號及9至11號的地皮一同發展，整個項目的地盤面積擴大至逾5,700呎。

藝人任達華一向有娛樂圈「樓王」之稱，在世界各地，如倫敦、紐約及意大利等地，共持有逾30項物業。他在2003年沙士及2008年金融海嘯均趁低買樓，眼光讓人佩服。

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細樓換大樓

任達華曾接受訪問分享買樓心得是「細樓換大樓，最緊要先買」。

任達華早於1975年加入TVB發展，拍過不少劇集，知名度大增。他指當年時在TVB工作了17年才成功上車，並抱有心態「買樓是要令自己及家人安心，買不到大樓便住細樓，如果樓市跌也不要緊，因為我是用來住，總之不要炒賣就可以。」

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他分享自己買樓都是由細單位開始，最初都是租400呎的樓，佔了當時人工的三分一。所以他教路買不到800呎的樓便先買200呎，若200呎都買不到便買160呎，最重要是買了先。

華哥又覺得做人要有希望，有感香港是一個很好的地方，有很多機會，只要年輕人懂得裝備自己，當機會來臨時把握，終有出頭天。

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