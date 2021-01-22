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【開心速遞】「熊心如」被壁咚有望出Pool　型男阮浩棕原是梁舜燕孫仔【有片】

娛樂 12:33 2021/01/22

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「熊心如」蘇韻姿感情有著落？

近日《愛．回家之開心速遞》多集都以「熊心如」蘇韻姿為主綫，一直鋪排三姨熊心如感情去向。而昨日（21日）一集，心如似有新戀情發展，更遇上電單車型男，似乎出Pool有機。

昨晚一集《愛回家》，愛女心切的樹根找「超級媒人」陳師奶為孻女心如找筍盤，而心如的擇偶條件，揚言要有爸爸影子的型男。

因此根叔主動約陳師奶，示範如何冧女，更以電單車手造型「壁咚」陳師奶，又用口咬開汽水蓋。

根叔首先示範壁咚陳師奶。（影片截圖）

【開心速遞】陸浩明亂入《愛回家》做主持　大小姐林淑敏大讚：拍呢集好開心呀！

最後，一位型男終現身約會心如，如「翻版根叔」的米剛（阮浩棕飾）現身跟心如約會，更重演根叔冧女秘技，令心如芳心大動。

不過，原來米剛有暴力及傷人前科，最終發展無疾而終，心如出Pool無望。

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扮演米剛的阮浩棕（Nicholas），原來是資深藝人梁舜燕孫兒，他亦有在社交網上載跟「心如」合照，，而蘇韻姿亦上載被Nicholas「壁咚」的劇照，稱有機會與型男合作。 

阮浩棕出身演藝世家

現年30歲的阮浩棕，父親阮惠源及二叔阮惠熊為前亞視監製及麗電視演員，畢業於喇沙書院和香港科技大學，後修讀科大舉辦的「音樂與戲劇」課程，之後投考第27期無綫電視藝員訓練班，成為TVB藝人。

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阮浩棕曾跟余德丞等主持兒童節目《Think Big 天地》、《Think Big 大明星》及《Think Big 遊學團》，17年曾離開開無綫到北京發展，去年9月重返TVB並參演《我家無難事》，並加入邵氏兄弟成為旗下藝人。 

阮浩棕加入TVB後，現時有待發展，他亦表示希望可長駐《愛回家》。蘇韻姿亦稱覺得Nicholas好友善、專業。二人首次合作，已有少許親密戲份，自己都好期待有新感情線。

同場加映：張明偉專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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