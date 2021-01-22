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【澳門疫情】澳門相隔逾200日再增輸入病例　患者是一名43歲居民曾到新加坡及日本

社會 12:05 2021/01/22

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澳門相隔209日再次確診1宗輸入病例，成為當地第47宗個案。患者是一名43歲的澳門女居民，本月19日由迪拜出發，20日經新加坡到日本東京，21日乘坐澳門航空在晚上抵達澳門，現正隔離治療。

當局表示，患者於1月19日自己一人由杜拜出發，20日經新加坡轉機至日本東京，21日乘坐澳門航空NX867航班晚上9時18分抵達澳門國際機場，在澳門機場檢疫時，兩次快速測試及一次常規單樣本檢測，結果均呈陽性，確診為新型冠狀病毒肺炎；患者目前情況一般，已安排到仁伯爵綜合醫院隔離病房住院治療。

本港最新社交距離措施至1月27日，即看：

澳門旅遊局表示，昨晚該確診患者同乘航班的116名人士，已被安排入住鷺環海天度假酒店並接受醫學觀察，當中包括100名乘客及16名機組人員，當局事前已派員前往該酒店為員工進行防疫培訓工作。

舊樓地區確診持續，消息：政府研究油麻地、深水埗等「指定檢測區」或須禁足，詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：

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記者：陳麗娜

 

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