【新冠疫苗】科興疫苗數據仍未提交數據　曾浩輝：如持續未有或需物色其他同款疫苗

▲ （經濟日報資料圖片）

港府疫苗顧問專家委員會早前拍板，建議港府可緊急使用復星/德國BioNTech新冠疫苗，惟至今仍未接獲內地科興疫苗申請。政府疫苗接種計劃專責小組成員曾浩輝表示，專家委員會仍待科興疫苗臨床研究數據，如一直未能提供有關數據，當局或需要於同樣屬滅活疫苗的技術平台物色其他疫苗選擇。

政府疫苗接種計劃專責小組成員曾浩輝接受電台訪問時表示，疫苗顧問專家委員會仍在等待科興疫苗臨床研究數據，政府有向科興查詢，惟至今仍只有其他國家官員於記者會等場合提及的數據；強調疫苗委員會著重科學研究，認為醫學期刊刊登研究細節和結果是十分關鍵。

至於會否會否引入同屬滅活疫苗的國藥新冠疫苗，曾浩輝直言，如果科興疫苗一直未能提供有關數據，當局可能要兩手準備，需要在同樣屬滅活疫苗的技術平台物色其他疫苗選擇；惟按他了解港府為引入科興疫苗已做很多前期功夫，雙方亦經歷多輪商討。

曾浩輝指，委員會初步認為BioNTech疫苗可安全使用，相信很快會獲食衞局長批准使用，若配送順利，期望農曆新年後可以開展接種，屆時全港18區最少會有一個接種中心；又提到計劃初期會有網上預約，每日每區會為約2000人接種，日後不排除可以應付部份無預約的市民接種疫苗，當局稍後會一併宣佈。

他表示，疫苗未必適合所有群組及不同歲數的人士接種，委員會將說明有哪些群組不適合注射，又重申衞生署會有專家作獨立審視，市民接種疫苗後出現懷疑嚴重副作用的情況，調查是否與疫苗實際關係。

TOPick專訪食衞局局長陳肇始，提到本港估算2月內可接種疫苗，但不為剎停接種設硬指標，詳情請看：【下一頁】

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責任編輯：陳正怡