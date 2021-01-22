【無品鄰居】黃建東分享網絡瘋傳房委會通告　樓上清晨狂剁肉餅下層住戶超崩潰

▲ 黃建東分享網絡瘋傳房委會通告，樓上清晨狂剁肉餅下層住戶超崩潰。

鄰里糾紛不時發生，藝人黃建東近日於Facebook專頁分享一張網上流傳圖片，圖為房委會貼出通告，指有住戶投訴樓上單位清晨傳出剁肉餅聲，令黃建東不解「究竟嗰啲係咩肉餅要清晨剁？」。貼文一出即引來大批網民留言，不少人深感共鳴，表示經常忍受鄰居剁肉餅的噪音。

黃建東日前於是Facebook專頁分享一張網上流傳的圖片，可見圖中為一張由房委會發出的通告，內容指有住戶投訴有樓上單位經常於清晨傳出剁肉餅的噪音，對下層住戶造成滋擾，嚴重影響睦鄰居作息及睡眠時間。通告呼籲住戶煮食時盡量噪音，以免滋擾其他住戶。

黃建東在帖文中表示：

好好奇究竟嗰啲係咩肉餅要清晨剁？係咪晨早流流要食返個肉餅飯做早餐？你又知佢係剁肉餅唔係剁蒜蓉？究竟佢剁咗幾多次搞到房委會要出通告？

▲ 房委會通告。

帖文一出即引起大批網民留言，不少人對此深感共鳴，紛紛表示自己亦受鄰居噪音困擾，令黃建東不禁留言：「乜原來咁多人要忍受鄰居剁肉餅嘅煩惱㗎？」

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責任編輯：羅嘉欣