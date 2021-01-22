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【宜家家居】IKEA伺服器仍未恢復正常　門市重開但不可退貨及訂貨

社會 11:54 2021/01/22

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熱門 曾志偉 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

IKEA宜家家居自昨日（21日）早上全線停業，至今已逾20小時，但仍未恢復營業。IKEA的Facebook專頁至今沒有就營業消息發出任何通告或貼文，引起市民批評。

    點擊圖片放大
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記者前往位於銅鑼灣IKEA分店，發現門市已經重開，店外貼出告示指「非常抱歉，我們收銀櫃檯出現技術問題，香港及澳門店舖暫時未能提供傢俬訂購及貨品退換服務，網上訂購服務亦暫時無法使用。而記者亦到店內視察，發現已可正常購物，並能使用現金、八達通及信用卡。

IKEA回覆查詢時表示，「各門市今天將會開放而提供有限度服務。所有傢具訂單及退換服務將會暫停。現接受信用卡現金八達通付款，宜家家居購物卡及YUU優惠暫停使用。不便之處，敬請原諒」。

另外，記者致電客戶服務熱線，惟系統繼續表示收銀櫃檯出現問題，並指正在修復。記者實測在IKEA網站進行購買，選擇物品後想在購物車中結算時，系統未能轉往結算頁面，並出現「伺服器無法回應」。

對於未能營業，有市民到IKEA的Facebook專頁作出投訴，批評為何沒有在社交平台公布有關門市及網站的最新訊息。

 

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記者：曾卓鋒、湯炳強

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