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【陀槍師姐2021】滕麗名魏駿傑曾戲假情真　「陳三元」被污辱成《陀槍》難忘一幕

娛樂 13:36 2021/01/24

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熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

《陀槍師姐》系列劇集為TVB經典皇牌劇集。

TVB臨時抽起接《堅離地愛堅離地》棒的《大步走》，宣布本周一（25日）改播由陳豪和宣萱主演的《陀槍師姐2021》。過往的《陀槍師姐》系列劇集大受觀眾歡迎，除「小生」歐陽震華和「娥姐」關詠荷這對螢幕情侶人氣暴升外，每輯也出現的「三元」滕麗名成焦點，當年三元被姦一幕更令不少觀眾留下陰影。

《陀槍師姐》系列劇集為TVB皇牌劇集，當年成功俘虜不少家庭觀眾每晚準時回家收看，如今就讓大家一起重溫昔日的精彩點滴。

【陀槍師姐2021】滕麗名隔16年再演陳三元　陳豪拍劇令宣萱愛上咖啡

小生娥姐成螢幕情侶

劇中的陳小生和朱素娥外型合襯，二人經歷過相戀、分手及復合。縱然陳小生也與方晴（蒙嘉慧飾）及衛英姿（蔡少芬飾）發展感情線，不過小生與娥姐仍是很多觀眾心目中的一對。

除了《陀槍師姐》系列劇集外，歐陽震華和關詠荷先後於《醉打金枝》、《美味天王》及《情逆三世緣》合演情侶，為觀眾留下不少甜蜜回憶。

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三元程峰戲假情真

陳三元和程峰（魏駿傑飾）曾經戲內外也為一對情人，劇中的陳三元很命苦，縱然覓得愛郎並一起組織四口之家，幸福美好的生活卻只是一場夢。陳三元於第二輯被強姦、其兒子於第三輯被殺、丈夫程峰則於第四輯失蹤。

現實中的滕麗名和魏駿傑因合作《陀槍師姐》而戲假成真，惟二人於2007年分手收場。

【陀槍師姐2021】羅仲謙為囡囡發燒感憂心　謙仔笑指楊怡不準他錫女兒

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面具色魔強姦三元

陳三元當年慘被強姦一幕震驚了不少觀眾，大膽的劇情令人至今仍留下深刻印象。強姦三元的「面具色魔」由駱達華飾演，他飾演的變態連環殺手每次犯案時都會戴上面具，恐怖度倍增。

曾有指當年由魏駿傑做「替手」，代為拍攝向三元施暴扯爛衫的鏡頭。

大B哥哥成童年陰影

另一位變態殺手為「大B哥哥」陳志聰由蔡康年，樣子傻氣的「大B哥哥」為第四輯的連環殺手。

患有人格分裂症的陳志聰性格變幻無常，他有大B、奀仔、阿Sam、珠女等多達15種人格。當變成大B時便是殺人不眨眼的兇手，曾挾持方晴和衛英姿，令人看得緊張。

同場加映：黃智雯專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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