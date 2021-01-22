【當年童星】Jacky仔城大畢業放棄20年演藝生涯　王樹熹移居日本打工感謝父母力撐

▲ 童星王樹熹Jacky仔城大畢業後決定離港，移居日本打工挑戰自己。

TVB一代童星Jacky仔王樹熹轉眼已經22歲，去年城市大學媒體與傳播系畢業後，毅然放棄近20年的演藝生涯，跳出舒適圈移居日本打工。Jacky仔接受TOPick訪問時表示將會長住日本，工作合約是終身聘用，獲得家人全力支持︰「話趁後生一定要出去挑戰下！」

現年22歲的Jacky仔在社交媒體上載一張在香港機場離港大堂的照片，並發長文表示，決定搬去日本工作，希望挑戰自己闖一番事業 。他憶述初時只抱著一試的心態去申請，「竟然符符碌碌合格咗。」雖然去日本打工就代表要放棄香港的生活同工作，但他最後都下定決心挑戰。

▲ Jacky現已抵達東京新宿，在酒店隔離期間可以落樓下購買食物及日用品。（受訪者提供相片）

獲5年簽證學習管理工作

現身在東京新宿的Jacky仔向TOPick透露，由於日本疫情嚴重，原本月底才離開，因為日本發出緊急宣言，要趕於21號凌晨赴日。

至於他的未來大計，他已申請了5年工作簽證，會移居日本生活，「睇下我適唔適應到，當然希望捱耐少少，哈哈！」他在日本將會做管理方面的Management trainee（MT），是比較綜合的工作，但他不便透露行業。

MT嘅工作範圍好廣泛，日本公司多數會慢慢培育新人，讓我們可以選擇自己喜歡或者適合嘅發展方向。

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日語試考獲N1級 溝通無難度

他一直渴望去第二個地方工作，嘗試走出自己的舒適圈，「而且日本又係我一直鍾意嘅地方，亦都學咗好耐日文，所以遇到呢個機會就去試下。」不過現今科技發達，他不排除會繼續做媒體方面的工作，將大學的知識學以致用。

熱愛日本文化的他，已考獲日本語能力試的N1級，在當地生活沒有溝通問題。現時單身的Jacky仔被問到會否去結識日本妹做女友，他笑言︰「睇緣份啦！」

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家人送機擔心日本疫情

Jacky仔最感激家人，在他計劃之初便全力支持自己做喜歡的事，才沒有半途而廢，「話趁後生一定要出去挑戰下。」離港當日家人有送機，但大家都無喊，仍可在網上經常見面。

疫情令屋企人都慣咗用Zoom、Skype軟件溝通，而且日本好近，屋企人又鍾意嚟日本旅行。

現時Jacky仔在新宿一間酒店隔離當中，由於日本疫情嚴重，抵日人士需要進行14天隔離，Jacky仔的家人都感到好擔心，為他準備了充足的防疫物資傍身，且日本亦不缺乏防疫用品。

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隔離措施寬鬆可落街購物

不過日本的酒店隔離措施比較寬鬆，Jacky仔抵埗後，由公司安排的士接載去酒店隔離，但不包三餐，需要自行解決膳食，雖然日方建議不要外出，但仍准許行去附近超市買日用品及食物。

只要唔好乘坐交通工具同入餐廳進食就可以，店舖都唔會好似香港見到有人入嚟就探測溫度。不過我所見到嘅人都有戴口罩，超市都有口罩購買。

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3歲入行 不捨近20年幕前工作

3歲開始當童星的Jacky仔，參與港台節目《點蟲蟲開開心心學飛》入行，之後拍過教育電視及多達40部TVB劇集，憑著可愛的臉孔成功入屋，包括《爸爸閉翳》、《十兄弟》、《隨時候命》及《天涯俠醫》等。

後來為了專心學業暫停演出，並以DSE 22分成績考入城市大學媒體與傳播系，間中有擔任配音工作，前年亦重返TVB拍攝《她她她的少女時代》。Jacky仔坦言，除了不捨得家人和朋友之外，亦要放棄香港的幕前工作。

喺香港都做咗演員大概20年，離開香港就代表放棄演出機會，之前都有唔少工作offer推咗。但係呢次嘅機會好難得，所以都係想挑戰自己。

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記者︰林綺玲