【小六中文】近義詞意思有差別　從5個例子了解用法避免混淆

▲ 近義詞指意思相近的詞語。

近義詞指意思相近的詞語，由於近義詞表示的程度輕重、範圍大小有差別，使用時要留意詞語的意思是否與句子的意思相符。

例子︰

1. 視察 / 考察

例句︰

荃灣一幢住宅發生四級火警後，消防署署長立刻趕到現場 視察 ，並慰問居民。

，並慰問居民。 常識科老師帶六年級學生到元朗屏山鄧氏宗祠 考察 ，了解本地的圍村文化。

2. 縝密 / 茂密

例句︰

爸爸提醒哥哥必須經過 縝密 考慮，才作出大學選科的決定。

考慮，才作出大學選科的決定。 杏愉家的後山有一片 茂密 的樹林，她每天都呼吸到清新的空氣。

3. 魯莽 / 粗魯

例句︰

弟弟做事 魯莽 ，從不顧後果，媽媽擔心他有一天會出事。

，從不顧後果，媽媽擔心他有一天會出事。 爺爺常說，女孩子要斯文有禮，不能像男孩子般 粗魯 。

4. 指正 / 指控

例句︰

老師沒有嚴厲地責罵劍華，只是 指正 他的錯處，並給他改過的機會。

他的錯處，並給他改過的機會。 叔叔被警方 指控 偷車，可是他最終提出了不在場證據。

5. 掛念 / 紀念

例句︰

姨媽移民英國十多年，這幾年都沒有回港，我們都非常 掛念 她。

她。 「浩園」專為安葬殉職公務員而設，園內的紀念碑刻有殉職公務員姓名， 紀念 他們作出的貢獻。

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