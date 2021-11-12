【小六中文】近義詞意思有差別 從5個例子了解用法避免混淆
中文科 19:22 2021/11/12
近義詞指意思相近的詞語，由於近義詞表示的程度輕重、範圍大小有差別，使用時要留意詞語的意思是否與句子的意思相符。
例子︰
1. 視察 / 考察
例句︰
- 荃灣一幢住宅發生四級火警後，消防署署長立刻趕到現場視察，並慰問居民。
- 常識科老師帶六年級學生到元朗屏山鄧氏宗祠考察 ，了解本地的圍村文化。
2. 縝密 / 茂密
例句︰
- 爸爸提醒哥哥必須經過縝密考慮，才作出大學選科的決定。
- 杏愉家的後山有一片茂密的樹林，她每天都呼吸到清新的空氣。
3. 魯莽 / 粗魯
例句︰
- 弟弟做事魯莽，從不顧後果，媽媽擔心他有一天會出事。
- 爺爺常說，女孩子要斯文有禮，不能像男孩子般粗魯。
4. 指正 / 指控
例句︰
- 老師沒有嚴厲地責罵劍華，只是指正他的錯處，並給他改過的機會。
- 叔叔被警方指控偷車，可是他最終提出了不在場證據。
5. 掛念 / 紀念
例句︰
- 姨媽移民英國十多年，這幾年都沒有回港，我們都非常掛念她。
- 「浩園」專為安葬殉職公務員而設，園內的紀念碑刻有殉職公務員姓名，紀念他們作出的貢獻。
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