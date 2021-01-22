【無綫高層】由住公屋至成TVB首席創意官　王祖藍擁2億物業買樓贈家人

▲ 由閒角爬升成為無綫首席創意官，王祖藍發跡之路逐步數。

無綫昨日宣佈人事大變動，曾志偉與王祖藍回巢擔任TVB高層。現年41歲的王祖藍公屋出身，由中學時期已經半隻腳踏入娛樂圈成為幕後配音員，於香港演藝學院畢業後由閒角做起，直到今日手上擁有市值超過兩億物業、獲頒香港傑出青年、成為廣西政協，再回到「娘家」TVB擔綱「首席創意官」，TOPick為你細數王祖藍的「發跡之路」。

無綫電視主席許濤昨日宣佈邀請曾志偉及王祖藍回巢，由曾志偉擔任副總經理，管理綜藝、資訊娛樂節目的製作，而王祖藍則擔當「首席創意官」，協助曾志偉在節目內容上的業務發展。

現年41歲的王祖藍中學時期已經開始接觸演藝事業，2003年轉戰電視箱後開始為人熟識，打響知名度後向中國市場發展，名利雙收。TOPick從頭細數王祖藍「發跡之路」。

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▲ 王祖藍的發跡之路。（微博圖片）

1. 公屋出身

王祖藍與天后容祖兒多年前已經在幕前「相認」，透露二人其實是小學同學，於馬鞍山恆安邨長大的王祖藍雖然身價已飆升上千倍，但非常孝順母親的他亦很念舊，除了為母親送上豪宅，還買下當年所居住的「發跡公屋」，讓母親隨時回到恆安邨與一眾舊街坊聚舊。

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2. 中學時期已「入行」

王祖藍於中學時開始跟隨配音師傅盧雄為電影、廣告配音，及後於1998年加入香港電台聲演廣播劇，再被推薦為港台文化教育組出任寫稿編劇和主持人，亦曾經為香港迪士尼樂園遊戲配音。而他亦憑著其「口技」，於2005年獲導演葉念琛邀請演出電影《獨家試愛》。

▲ 王祖藍與李亞男是圈中有名的長短腳之戀。（微博圖片）

3. 曾演出教育電視

香港電台年前製作節目《我們都是看ETV長大的》，翻找出不少曾參演教育電視的藝人，王祖藍於2000年曾經演出過數學以及常識科的教育電視節目，包括以性教育為題材的《青春心曲》，飾演充滿運動細胞的排球隊隊長，被女同學愛慕。

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▲ 王祖藍曾出演教育電視。（影片截圖）

4. 成功入屋

王祖藍中學畢業後升讀香港演藝學院戲劇學院，並於2003年以一級榮譽藝術學士畢業，獲優秀學生獎，傑出演員獎及多個獎學金。翌年加入TVB後以閒角為主，直到2007年參演處境劇《同事三分親》飾演樓華而讓觀眾記住。

同時TVB亦發掘到王藍的主持能力，開始讓他擔起各種大型節目的司儀。後來與擋李思捷和阮兆祥組成新一代「福祿壽」，並於2013年開始兼任主及編劇，推出「老表系列」劇集而廣受歡迎，為其打開通往內地市場發展之路。

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5. 長短腳之戀

身高約1.6米的王祖藍，2009年成功追到比他高10厘米的華姐李亞男，成為圈中著名的「長短腳之戀」代表，並於2014年的台慶現向女友求婚，擁有共同信仰的二人在翌年舉行婚禮。

婚後的王祖藍事業更旺，接演了不少內地綜藝節目，又與邵氏兄弟合資成立「手工藝創作有限公司」，旗下有多位藝人主力於內地發展。與李亞男結婚後，王祖藍被冠上「愛妻號」之名，二人分別於去年底和2018年誕下兩位女兒，組成四口之家。

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6. 兩億物業

往內地發展身家及身價暴升的王祖藍，手上擁有超過兩億的物業，「愛妻號」當然買樓送太太，同時亦非常有孝心，去年花費3,700萬買入逸瓏灣花園特色戶送給母親，另外多買一個單位給妹妹住，方便一家人有照應。

▲ 王祖藍與媽媽。（instagram圖片）

7. 廣西政協、十大傑青

王祖藍於2012年獲香港政府頒發「香港十大傑出青年」獎項，並於2018年獲委任為廣西壯族自治區政協委員。

同場加映：楊潮凱專訪

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