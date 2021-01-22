郭卓堅司法覆核求DQ何君堯等人　法官拒受理

▲ （經濟日報資料圖片）

長洲居民郭卓堅早前就何君堯等3名建制派議員涉虛報專業資格或學歷，而提出司法覆核，法官今（22日）頒下判詞，拒絕受理有關申請。法官解釋郭提出的覆核並沒有針對3名議員作出的任何決定，未能找出可供覆核的事宜，而且提出有關覆核的時限已過，郭亦非3人選區的選民。

申請人郭卓堅；答辯人分別為葛佩帆、柯創盛及何君堯。法官於判詞中指出，郭要求法庭褫奪何的議員資格，並下令他歸還議員薪津，因為何於2016年的立法會選舉中作出舞弊或非法行為，即訛稱自己在新加坡及英格蘭和威爾斯均有執業律師資格。郭又另外以葛、柯兩人於選舉中虛報學歷或作虛假聲明為由，要求法庭褫奪兩人的議員資格。

法官分析指，郭以3名議員作為司法覆核中的答辯人，但覆核的事宜並非由3人作出的任何決定，郭亦不是要挑戰相關法例的合憲性，因此郭無法找出可供司法覆核的事宜。而且有關挑戰選舉結果的法律程序，應以選舉呈請方式進行，但根據《立法會條例》，有關呈請需由至少10名選民提出才有效，郭亦非上述3名議員所屬選區的選民，郭提出覆核的時間亦有嚴重延誤，因此法庭拒絕受理申請。

至於訟費方面，法官於判詞中指出，終審法院早前於案例中訂明，除非有特別底不尋常情況，否則法庭不應下令司法覆核的申請人支付訟費。法官認為於本案中，他亦沒有特別原因下令郭支付訟費，因此法庭拒頒任何訟費命令。

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記者︰楊詠渝