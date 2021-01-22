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【禁足令】曾向當局了解油麻地「禁足令」詳情惟無正面回應　余德寶批缺乏溝通難發揮協調作用

社會 12:15 2021/01/22

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（資料圖片）

新冠疫情至今仍未受控，油麻地及深水埗一帶確診個案更持續增加。消息指，政府近日正研究引用上月已修訂的第599J章規例，向油麻地、佐敦一帶指定區域內居民實施「禁足令」，當局初步考慮調配逾千名紀律部隊人員及檢測人員，在大廈門外駐守及逐家逐戶拍門要求居民接受強制檢測。據了解政府現開會討論有關措措，預料稍後有公布。詳情即看：【下一頁】

油尖旺區議會副主席余德寶表示，昨日（21日）曾在區議會會議向民政事務處職員了解會否推出「禁足令」，惟對方未有正面回覆，僅說會檢討不同抗疫措施。他又指，自己亦只是從傳媒報道得知「禁足令」詳情，批評政府與區議會缺乏溝通，令他們難以發揮協調角色抗疫。

他又估計，油麻地指定區域內約有300多幢「三無大廈」，認為當局沒有掌握那些大廈的住戶名單，難以保證沒有住戶已提早搬走離開。余德寶又稱，區內亦有不少大廈屬高風險樓宇，若居民被迫留在受感染的大廈，變相增加染疫風險，安排此類居民撤離檢疫是較穩妥的做法，又提到不少居民強留家中會「手停口停」，冀政府可以提供補貼。

油尖旺深水埗突變「疫區」，TOPick專訪陳肇始，否認抗疫疲勞反應慢，即睇：【下一頁】

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記者：陳子謙

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