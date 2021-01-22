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【加濕器】女子從不清潔加濕器持續咳嗽肺部生霉菌　專家：每3至5日要清潔【附使用冊貼士】

食用安全 12:50 2021/01/22

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女子從不清潔加濕器，持續咳嗽，證實患「曲黴菌肺炎」。

加濕器也有機會引發肺炎！湖北一名32歲女子經常使用加濕器，惟幾年來從未清潔，更不時添加精油紓壓，令她持續咳嗽、鼻塞，難以入睡。經醫生檢查後，發現黴菌在她肺部繁殖，證實患上「曲黴菌肺炎」。

加濕器污染物可致過敏性肺炎

綜合內地媒體報道，該名32歲黃姓女子因上呼吸道不適，自行服用感冒藥，惟也沒好轉。經檢查後，發現她肺部有陰影，去年12月被診斷證實患上「曲黴菌肺炎」。北京交通大學物理系教師陳征指出，市面常見的加濕器主要分為兩大類：冷蒸發式加濕器、超聲霧化式加濕器。

專家指，前者的水分是以氣態形式擴散空中，因此水中的雜質和細菌不會被釋放出來，但若不及時清洗水槽，沉積的雜質很易結垢，也會滋生細菌微生物等，導致發臭。至於超聲霧化式加濕器，若水有雜質或細菌，有機會隨水霧進入空中，故水質要求也較高。

北京大學第三醫院呼吸與危重症醫學科主任孫永昌指出，加濕器會導致肺炎，是因為內有污染的微生物，吸入呼吸道後引起的過敏性肺炎，大多因加濕器引發肺炎的患者，不再使用加濕器後也會自行好轉。

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使用貼士

專家指出，患者因疏於清潔加濕器而引發肺炎。綜合醫生及專家的意見，使用建議如下：

  • 定期沖洗加濕器的水容器、管道和噴嘴
  • 每3至5日清潔加濕器，不宜超過一星期
  • 保持加濕器的水清潔
  • 長時間不用，應及時倒掉加濕器的積水
  • 保持室內空氣清新，空氣較好時，要定期開窗通風

另外，專家亦提醒勿將殺菌劑倒入加濕器。據韓媒報道，早在2011年，南韓爆發了「加濕器殺菌劑殺人事件」，一批使用「利潔時」殺菌劑的用家，陸續出現肺部受損、脫髮、免疫力衰退，更導致1553人死亡。不過，據2020年最新的調查結果顯示，事件導致的死亡人數被嚴重低估，料實際死亡人數超1.4萬人，且67萬人健康受損。

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責任編輯：羅嘉欣

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