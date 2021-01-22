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【婆媳不和】奶奶認老公前妻做契女密密傾視像　醋妻向老公呻反被鬧︰無禮貌

親子 12:51 2021/01/22

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奶奶跟丈夫前妻頻繁聯絡，更視為契女，新抱感到難受。

婆媳關係是世紀大難題，台灣一名人妻在網絡大呻，有感奶奶不尊重她。奶奶跟丈夫的前妻頻繁聯絡，FaceTime密密傾，又讚她的小朋友可愛，新抱感到難受，忍不住嘲諷奶奶要否叫丈夫跟前妻敘舊，刺激了奶奶，老公斥老婆沒有禮貌。

奶奶認前新抱做契女

該名人妻日前在facebook群組「爆怨公社」發帖，其丈夫是再婚娶她，在她生BB後坐月時，奶奶就很常在她面前提到老公的前妻，亦會跟對方視像通訊FaceTime密密傾大聲笑，大讚她及其小孩，又總是覺得兒子與前任分手很可惜。

說她小孩好可愛，跟她視訊笑的好開心。說他們認識很久，沒有緣分才分開；說花多少錢辦婚禮拍婚紗，說我們要辦婚禮自己負責，她覺得結第二次婚很丟臉。

媳婦難受醋意大發

奶奶冷嘲熱諷、句句入肉，家人也看不過眼，姑姑叫她不要再提到前新抱。可是，奶奶依然沒有避開，持續聯絡，有次人妻看到奶奶再跟前新抱視訊，引發醋意忍不住問︰

你跟她前妻視訊？要不要打電話拿給我老公跟她敘敘舊？

奶奶不甘示弱地說︰「這是我們的事，我把她認乾女兒我自有分寸，說那甚麼話？」，之後聽到新抱說「就不要以後有甚麼糾纏」，沒有理會並轉身出門。

問網民應否跟奶奶道歉

人妻事後有感自己的語氣或重了一些，並且跟老公大呻，被老公罵她沒禮貌，「不喜歡可以委婉一些等等」，她反思並問網民意見，應否跟奶奶道歉，但事實上心裡不是滋味，百般難受。

網民的意見兩極，有的支持樓主不要委屈自己去道歉，有的勸告始終是一家人，婆媳關係差會令丈夫左右做人難。

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責任編輯︰王明芳

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