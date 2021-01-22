【校長專欄】不要盲目禁絕子女接觸網遊 　福小校長：年輕人天性是愈禁愈想做

「Roblox、Pub G、Brawl Star、第五人格、明日方舟、皇室戰爭、Sky光影、太空狼人殺、傳說對決......」;「Lanky Box、World of Ryan、笑波子......」這都是小六學生最喜歡網遊及Youtube 頻道。各位小學生家長們及老師們，你懂嗎？

這兩年，我教授部份六年級的課堂。上述這一連串的名堂，都是我在每年開學第一課，學生在自我介紹時與我分享的最喜歡的網遊及Youtube 頻道。

我問老師們、家長們或其他社會人士，知不知道這些名堂代表甚麼，大多都表示一個也沒有聽聞過。部份較多與學生傾談的老師們，可能聽過最多一個或兩個名堂。可是，學生們和我分享時，他們卻像是如數家珍般，大部份同學都知道其他同學所講的是哪個網上遊戲，哪個好不好玩； 誰有課金，誰沒有......這說明了什麼，已不言而喻了！

我不贊成禁絕孩子接觸次文化，因為年輕人的天性，就是愈禁愈想做。而且我們沒有辦法全天候「看管」着他們，孩子總會找到「越獄」的方法。再說，這些網上的消遣也不全是傷天害理的內容。我逐一上網搜集過資料，除了個別一些比較血腥暴力，或意識較適合年長一點的孩子外，部份倒是蠻有趣，也考驗孩子的組織、判斷、合作及溝通等能力的。

作為家長，與其禁絕、批評和反對子女接觸網遊，倒不如嘗試進入孩子們的世界，跟他們好好談一下，分析選擇網上消遣的準則，教導孩子作出正確的抉擇。這有如給他們打了防疫針，即使染病，身體也懂得如何對抗病毒。同時，也可教導他們適可而止的道理，不能讓他們長期留在虛擬世界中，置諸不理。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD