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遭廚師性騷擾及被東主解僱　洗碗工入稟索償

社會 13:23 2021/01/22

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（經濟日報資料圖片）

1名育有兩兒的寡婦早年於餐廳任職洗碗工期間，涉遭餐廳2名廚師以涉及性的言論騷擾，寡婦向餐廳東主投訴，但餐廳東主要求寡婦容忍，及後更將寡婦解僱。寡婦受性騷擾事件影響，抑鬱症惡化，一度須入院治療。寡婦日前透過平機會入稟區域法院，指3人涉違反《性別歧視條例》，向餐廳東主及兩名廚師索償48萬。

申索人為1名寡婦，答辯人為許家富經營新APM小廚、易家華及易志龍。

入稟狀指，申索人的丈夫於2001年去世，她育有兩名現年25歲及27歲兒子。申索人於2015年4月9日至2018年3月31日，被許家富僱用為餐廳洗碗工。

易家華及易志龍為餐廳廚師，於2018年11月至2019年3月期間，兩人多次在餐廳內對申索人作出涉及性的言論，申索人多次向許投訴及以遭上述兩人性騷擾為由請辭，但許要求申索人容忍及留下來繼續工作。由於申索人多次投訴，她與3名答辯人的關係變得惡劣，許於2019年4月17日解僱了陳。

入稟狀續指，許涉嫌違反《性別歧視條例》第9（1）條，給予申索人較差待遇。許另涉違反《性別歧視條例》第46（1）條，即於關鍵時間，沒有採取任何行動防止僱員作出歧視及性騷擾作為，許甚至曾參與員工的性騷擾行為，例如易志龍曾在申索人在場時，捉弄許及摸許的下體，許表現高興和開玩笑對易志龍說「再摸扣工資」。

2名廚師易家華及易志龍兩人則涉違反《性別歧視條例》第23（3）條。申索人因兩人的性騷擾行為感到受冒犯、被侮辱、尷尬及個人尊嚴受損，精神及情緒受困擾，須尋求精神科醫生協助。申索人患有的混合焦慮抑鬱症亦因性騷擾事件而惡化，後於2020年5月須入院接受治療，並須定期覆診。

申索人向3名答辯人追討感情損害賠償及懲罰性損害賠償，共48萬元；申索人另入稟勞資審裁處，向許索償共約3.8萬元的假日薪酬及遣散費。

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記者：王仁昌

性騷擾 性別歧視條例

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