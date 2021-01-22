【強制檢測大廈】富榮花園二座800人須強檢區議員批無配套　李偉峰：希望派深喉唾液檢測瓶

▲ 富榮花園二座昨日（21日）被定為強制檢疫大廈，規定全座居民要三天內進行檢測。（程志遠攝）

富榮花園二座昨日（21日）被定為強制檢疫大廈，規定全座居民要三天內進行檢測，但當區區議員李偉峰批評，民政署未有支援，既無檢測車亦無派檢測瓶到場，指居民對此極為困惑，要求當局在海庭道近西九龍政府合署停泊檢測車，以及在該幢大廈擺放深喉唾液檢測瓶和小童大便檢測瓶，避免居民前往佐敦或油麻地的檢測中心檢疫，減少染疫風險。

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李偉峰表示，昨晚曾致電民政署查詢當局會否派檢測車和檢測樽，但當局稱不會，再次致電時，職員回應指會向有關部門反映，李批評，當局沒有安排檢測車到場，亦無派發檢測瓶，強檢令只有３天時限，居民要周圍找尋樣本瓶，減少居民檢測的誘因，而當居民前往佐敦或油麻地的檢測中心檢測時，中心鄰近油尖旺爆疫小區，會增加居民的感染風險。他指出，有居民昨晚得知大廈列為強檢大廈時，即前往太子地鐵站取樣本瓶，亦有居民到黃大仙檢測，避免到高風險地區檢驗。

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旺角富榮花園第2座，累計3個單位確診，當中2個有感染源頭，另一個不明源頭，有2個單位相同座向、相隔數層，另一個則不同層不同座向，分別有1人、3人，餘下單位涉1人昨日確診；昨日被定為強制檢疫大廈受影響單位約220戶，約800人。

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記者：陳麗娜