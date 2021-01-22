【有緣無份】人生只得曾偉權一段戀情　梅小惠未能見舊愛最後一面成抱憾

▲ 梅小惠遺憾未能送別舊愛。

曾偉權去年11月中因肺癌離世，入行多年的曾偉權緋聞不算多，當中令人深刻的是他跟梅小惠的一段情，曾偉權生前曾表示對小惠感歉意，蹉跎了女方的歲月。而梅小惠近日接受媒體訪問時鮮有談及舊愛，認為當年分手雙方也受傷害，她更感遺憾未能見舊愛曾偉權最後一面。

梅小惠於廿多歲時認識曾偉權，男方是其初戀，二人相戀13年卻未能開花結果。梅小惠近日於媒體訪問中憶述跟曾偉權的一段情。

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▲ 梅小惠大談跟曾偉權一段舊情。

坦承跟曾偉權曾相戀是福氣

梅小惠表示21歲時跟曾偉權同居，當年相處上給了男方不少壓力，曾偉權卻很包容她，亦教曉她很多東西，直言是她的福氣。當年有傳梅小惠跟曾偉權分手，是因為女方想結婚，而曾偉權希望在事業上再拼博，二人因而有分岐，其後傳聞馬來西亞女星葉麗儀介入二人戀情，13年的愛情長跑劃上句號。

梅小惠於訪問中表示分手對雙方而言也是傷害，而感情亦沒對或錯，慶幸當年她年紀還輕，很快便復原過來。

對於舊愛離逝，梅小惠感遺憾未能見他最後一面，不過她會尊重曾偉權的意願。

▲ 曾偉權於去年11月病逝。

其實梅小惠於1986年與曾偉權合作《滿堂紅》相識並相戀，二人拍拖13年，當大眾以為「打風都打唔甩」時，卻在1999年9月因馬來西亞女歌手葉麗儀介入，令梅小惠與曾偉權分手。

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▲ 梅小惠為《雙祥見》任節目總監。

多年後，曾偉權也坦言蹉跎了梅小惠青春而感歉意，曾偉權曾說：「始終跟小惠一齊那麼耐，好似蹉跎她時間咁，對她不太公平，時間對女人好寶貴，男人就4、50歲都冇所謂，這方面我真的對不起她。」

享受單身人生

至於跟曾偉權分手後，梅小惠一直單身多年，5年前她受訪時曾稱：「情變算得上甚麼挫折，我最大挫折是成世人只得一段愛情，這個才是人生最大挫折！」

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對於當年疑有人一腳踏兩船致分手，梅小惠也大方豁達稱：「每個人都有自己的選擇，如果我們沒問題出現，亦都不會有第三個人走入來。當時我已經肯定，不會接受到一隻碎了的玻璃杯修補後繼續使用。就算裝到水，都始終有裂痕。」

54歲的梅小惠亦很享受單身生活，從其個人社交網所見，小惠除工作以外，人緣不俗的她常與朋友聚會，並活力十足去滑水，而且不時參與慈善工作。

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