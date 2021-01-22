【情人節2021】SK-II推XOXO節日限量套裝　3款禮盒2月1日門市發售

▲ SK-II聯乘法國藝術家André Saraiva 驚喜吸睛百分百!（圖片由SK-II提供）

迎接牛年及情人節的到來，SK-II推出XOXO限量禮盒套裝，與法國藝術家André Saraiva 合作，以其塗鴉招牌代表「Mr. & Mrs. A」為禮盒主角，即將於2月1日登陸SK-II門市，屆時更有多套優惠禮盒套裝。

SK-II為新年而設的節日限量禮盒套裝以親朋好友相聚的幸福時刻為啟發靈感，帶著最真摯的祝福，期待新年的開始。俏皮活潑的卡通表現出對神仙水的熱愛，加上充滿節日氣氛的「 XOXO 」字樣，象徵充滿愛，跨越社交距離的虛擬擁抱與親吻，透過吸晴又可愛限量禮盒套裝傳遞出最潮的歡樂節日氣氛。

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SK-II 推出共3款XOXO新年限量禮盒套裝，將於2月1至28日全線發售。除了有蘊含90%以上PITERA™的暢銷產品全效保濕精華—神仙水外，更包括多款明星產品，例如有「前男友面膜」之稱的護膚面膜，即時提升肌膚水分，深層滋潤肌膚，收細毛孔。此外，更發售有效提升肌膚柔軟度及彈性的R.N.A. 立體緊緻精華霜！新一年由內到外散發自然好氣息，打造水潤透亮肌。

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責任編輯：張懿慧