【整容上癮】花花公子模特兒剖白整容上癮　被批評也無悔花230萬接受50次手術

▲ 花花公子模特兒剖白整容上癮，全身花230萬接受50次手術。

巴西一名《花花公子》模特兒承認自己整容上癮！據英國媒體報道，《花花公子》模特兒Ju Isen表示自己全身做過50次整容手術，因為自己已經厭倦本來的身體和臉，所以想抹走過去，一直整容，至今已花了230萬港元。

▲ Ju Isen為花花公子模特兒。

據《每日星報》報道，Ju Isen透露自己之所以整容50次，是因為整容上癮。至今她已做過4次抽脂手術、換過3次矽膠填充物，臉注射玻尿酸、臀部注射脂肪和做過臉頰手術。

我想抹走所有過去…我照鏡時已經認不出自己，現在我是全新的女人！

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不過網民對她整容負評如潮，讓她質疑自己頻頻整容是否已失去理智。但最後她決定不理網民的負評，繼續慶祝自己第50次整容：

經歷過無數次整容手術，非常難以置信，但是真的。我不會後悔這一切。我對身體和臉已感到厭倦，我非常滿意現時的自己。

Ju Isen不時在IG分享自身整容經歷：

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接受2020年大手術前的Ju Isen：

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據悉Ju Isen於去年做完大手術後，也曾飛往美國做微整形，前前後後花費21.9萬英鎊（約230萬港元），更成為巴西過去10年做過最多整容手術的女性之一。

世上沒有醜女人，只有窮女人！

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責任編輯：羅嘉欣