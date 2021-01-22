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【減肥大作戰】《奔向愛情》申世景零死角美貌引熱議　公開3個秘訣保持魔鬼身材白滑肌膚

保健美顏 16:16 2021/01/22

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《奔向愛情》申世景零死角美貌引熱議，公開3個秘訣保持魔鬼身材白滑肌膚。

韓劇《Run On 奔向愛情》正在Netflix熱播，女主角申世景（申世京）的零死角美貌和魔鬼身材引起熱議。現年30歲的她自8歲就以童星出道，可說是由細靚到大，更被獲封為童顏女神。她曾經分享3個秘訣，靠著控制飲食配合適當運動雙管齊下，保持美好身型體態。

秘訣1：以2種食物取代碳水化合物

申世景不會特別戒口，即使在減肥時期，她仍會保持一日三餐，不過就會以橡實涼粉和豬皮代替碳水化合物，橡實涼粉是一種韓國傳統食品，由橡子果實提煉製成，進食時可拌入調味料。在早上，申世景會吃橡實涼粉沙律，中午吃正餐，而晚餐就會吃豬皮，雖然減少了澱粉攝取，但依然有飽足感。

秘訣2：自製美肌瘦身奶昔

材料：

牛奶、蜜糖、奇亞籽、亞麻籽、大麻籽粉、黑可可粉、燕麥奶昔粉及綠色超級食物粉。

點擊下圖看製作步驟。

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秘訣3：做普拉提鍛鍊體態

除了飲食，申世景亦相當注重運動，各種運動中，她最常做的就是普拉提（Pilates），可以透過各種動作加強全身肌肉並矯正姿勢，同時訓練柔韌性和平衡感，從而塑造曲線身型，並達到瘦身效果，假如不喜歡做劇烈的運動，不妨考慮普拉提。

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同場加映：黎芷珊生酮飲食38碼變34碼　每天早餐吃煙三文魚芝士奄列

現年53歲的美魔女主持人黎芷珊近年透過生酮飲食法減肥，短時間內成功由褲子尺碼38碼減至34碼。現在即使間歇性進行生酮飲食法，也能保持著36碼褲子尺碼。芷珊接受TOPick訪問分享她的生酮飲食的趣事，也教大家做簡易生酮菜式。

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責任編輯：羅嘉欣

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