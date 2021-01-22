【明星減肥】44歲大S兩個月激減22磅變紙片人　徐熙媛公開極速魔鬼修身餐單

▲ 徐熙媛減肥成功，公開極速修身餐單。

44歲台灣女星徐熙媛（大S）出道以來一直維持激瘦身材，直到為人母後為懷孕養生，產前體重曾暴增至近80公斤，而產後一段時間體重也沒有回落，令她頓覺沮喪。近日大S在網上公開近照，終於修身成功，外貌回春，甚至被部分粉絲錯認成小S的15歲女兒Elly許曦文。

大S最近在Facebook公開兩張全身照，以黑衣打扮的她襯上減齡短瀏海，再加上過膝長靴，看起來型格十足。

▲ 大S最近公開瘦身成功的近照。（圖片來源：Facebook）

有網民就表示一時認不出是大S：「我以為是Elly」、「以為是小s」也有人認為大S外貌回春：「杉菜回來了」、「根本就回到娛百時的少女模樣～」至於小S徐熙娣也忍不住大讚家姐：「也太時髦了吧！是哪家的少女？」甚至連大S老公汪小菲亦表示：「幾個月沒見，回去我都不敢認了，趕緊趁隔離的時候敷點兒面膜，要不真成兄妹了。」

其實大S自出道以來，長年維持纖瘦身材，一直到婚後預備懷孕進補，體重才開始暴增。一直到進入減肥平台期時，持續維持58公斤，令她相當絕望，甚至曾自嘲覺得「自己像條海狗」。

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為了修身，大S揀選了魔鬼餐單，極速在兩個月內減去10公斤（22磅）。在挑選食物上，她會以原型食物為主，如以新鮮水果取代果汁、蕃薯或糙米取代白飯，並奉行晚上6點後不吃的標準，以下是大S一天餐單：

早餐：半瓶無糖優酪乳、配1/4個火龍果

午餐： 2至3塊肉片加2碗青菜，不吃飯

晚餐：6點後不吃

在運動方面，大S一星期會做3次運動，包括Zumba、瑜伽、皮拉提斯，以及深蹲、舉啞鈴等重量訓練，以助她減肥塑身。

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責任編輯：羅嘉欣