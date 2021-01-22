【改善失眠】壓力大憂慮過多常失眠　中醫推介湯水養心安神好好睡覺【附做法】

▲ 壓力大、憂慮過多也容易失眠，中醫推介養心安神的湯水。

生活壓力大或會令人失眠。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，有時覺得難以入睡、多夢或半夜容易驚醒，睡醒後疲累得好像沒有睡過一樣，在中醫角度來看都屬於失眠的範疇。她推介寧心安神的食材及湯水，有助改善睡眠質素。

梁醫師指，過於勞累、思慮過度以致心脾受損、心失所養，都會造成各種失眠症狀，宜趁症狀輕微時及時調養。她建議，適量進食有寧心安神功效的食材，例如蓮子、百合、桂圓、酸棗仁、麥冬等，均有助提升睡眠質素，睡得好心情自然好。

食材小貼士

麥米屬性偏涼，有清心除煩、養心安神的功效，適合心悸不安、失眠多夢等的人士。

粟米蓮子百合麥米湯

功效：養心安神，紓緩心煩失眠、睡不安寧，多汗等症狀。

材料：粟米2根、紅蘿蔔1根、蓮子30克、百合30克、麥米20克、桂圓10克、紅棗4枚

做法：

1. 所有材料洗淨，麥米浸水2小時；粟米去衣切段；紅蘿蔔去皮切塊備用。

2. 鍋中加入2500毫升水，放入全部材料，武火煮至水滾，調文火煮1.5小時，最後下鹽調味即可。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

▲ 註冊中醫師梁尹倩

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責任編輯：黃泳欣