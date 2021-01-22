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【油麻地禁足】消息指政府研究油麻地指定檢測區域或禁足　張竹君：對「封區」無補充

社會 16:47 2021/01/22

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有清潔人員前往新填地街20號住處進行消毒。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情持續，油麻地、佐敦一帶更持續爆疫，消息指，港府正研究向油麻地、佐敦一帶指定檢測區居民實施「禁足令」，居民要有新冠肺炎病毒陰性檢測證明才可離開該區。記者在疫情記者會上3次提問到政府是否有相關計劃，衞生防護中心傳染病處主任張竹君僅回應指，自己對「封區」無補充，又指不會就一些消息作出評論。

對於有油麻地佐敦樓宇污水樣本持續驗出陽性結果，張竹君指，陽性結果代表未有確診個案的大廈，可能有隱性患者未去看醫生和做測試，但不代表大廈喉管有問題。

本港新冠肺炎疫情持續，今日（22日）新增61宗確診個案，包括6宗輸入個案、55宗本地個案，其中有26宗涉源頭不明感染，至今累計9,929宗病例。本地個案中有24宗均來自油尖旺區，8宗於佐敦指定檢測區內。

事實上，港府自周二(19日)於佐敦劃定強制檢測核心區域後，仍持續有7幢核心區外的大廈出現一宗或以上的確診個案；同時亦有11幢核心區外的大廈，檢出污水樣本持續呈陽性。

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責任編輯：陳子謙

佐敦 疫情 油尖旺區 新冠肺炎疫情

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