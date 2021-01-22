【真找數】摘叱咤女歌手獎後兌現開騷承諾　入行20年林二汶首開紅館演唱會

▲ 林二汶將於3月開演唱會。

入行近20年的38歲歌手林二汶，今年擊低方皓玟、衛蘭等首奪叱咤樂壇我最喜愛的女歌手大獎，曾承諾歌迷奪獎會開騷的她，今日（1月22日）在個人社交媒體落實喜訊，成找數真漢子。

▲ 林二汶三月尾開騷。（IG圖片）

【叱咤樂壇頒獎禮】姜濤成最年輕我最喜愛男歌手 林二汶首奪我最喜愛女歌手

林二汶在IG分享影片，並配文：「歡迎大家收睇瞬間看地球！大家睇吓？哇！哇！哇！哇！一剎那就睇完喇！多謝各位收睇！三月尾，紅館見！！！yeahhhhhhhh～」

並用標籤表示：「#真找數#我攞到期喇！#三月尾約定你#紅館再聚#感激上天#多謝各位#詳情之後公佈」

不少《全民造星3》組員為林二汶送上祝福，好友駱振偉留言：「Omg !!!!! yeah !!! 林二汶」

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與Shine、Cookies同期以組合at17出道的林二汶，不知不覺已入行20年，她曾接受TOPick訪問時表示有一件心事放不低：「可能我年紀很細便入行，故從沒數算做了幾多年，只是近年坐在年輕歌手身邊，當他們都在說著唱了十年歌時，我才忽然察覺時間過得很快。」

對於至今仍有人買自己的CD，便是對林二汶在音樂路上最大的動力。

同場加映：MIRROR訪問

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