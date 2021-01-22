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【職場性別平等】俄羅斯解禁部分性別工作限制　女性終可任職火車駕駛員

職場 14:49 2021/01/22

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直到今年初，俄羅斯終於解除一系列職業的女性就業限制，讓女性可擔任地鐵及火車等駕駛員。

近年各行各業都主張男女平等，惟一直被譽為「戰鬥民族」的俄羅斯，卻一直以「太危險」、「需要強大體力」等理由，禁止女性從事一系列工作，當中包括地鐵及火車駕駛員。直到今年初，俄羅斯終於解除一系列職業的女性就業限制，讓女性可擔任地鐵及火車等駕駛員。

路透社報道指，俄羅斯政府過往一直以具備一定體力或具高風險性質為由，禁止一系列職業雇用女性。其中21歲的莫斯科女孩Dorofeyeva，從小就有駕駛火車的想法，惟多年來一直都只能乘坐，無法享受駕駛火車樂趣。

終於在今年1月1日，俄羅斯正式將部分女性就業限制解禁，當中包括火車駕駛員。Dorofeyeva多年來一直努力爭取進入訓練大眾運輸工作人員的專門學院就讀，2020年畢業。直到今年，Dorofeyeva終能坐上駕駛座，成為副駕駛。Dorofeyeva坦言，俄羅斯女性終於不用再抗爭，只要通過考試就能做這份工作，感到相當興奮。

事實上，早在多年前，俄羅斯女性便開始爭取政府取消職業禁令。2009年來自聖彼得堡的女學生Anna Klevets曾嘗試應徵地鐵副駕駛，但卻因性別因素而遭拒絕，她更因此而吿上法院。案件最終在2012年上訴到憲法法院，惟法院最後宣判俄羅斯女性依然不准駕駛地鐵。

花上超過10年時間，俄羅斯終正式將部分條列解禁。Anna Klevets向路透社透露，一直以來樂見自己的訴訟引發人們討論及關注。而最終能夠成功為部分女性爭取到權益，感到相當榮幸。但值得一提的是，俄羅斯有許多職業仍是排除女性，例如一些與化學物質或爆裂物的工作。

責任編輯：曾曉汶

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