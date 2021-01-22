大灣區航空申請經營104航點　內地航點佔48個

▲ （經濟日報資料圖片）

內地富商黃楚標去年表明有意開辦「大灣區航空」，而有關工作於今日（22日）有新進展。空運牌照局今日就大灣區航空有限公司的經營申請刊憲，並列明其申請航點，包括中國、日本、韓國、越南等城市。

大灣區航空申請的航線如下：

內地

上海╱北京╱杭州╱成都╱南京╱廈門╱海口╱福州╱泉州╱寧波╱天津╱重慶╱武漢╱無錫╱昆明╱西安╱三亞╱濟南╱大連╱青島╱貴陽╱南寧╱瀋陽╱湛江╱南昌╱鄭州╱長沙╱煙台╱銀川╱温州╱武夷山╱廣州╱長春╱鹽城╱太原╱合肥╱蘭州╱石家莊╱哈爾濱╱烏魯木齊╱唐山╱呼和浩特╱蘇州╱南通╱常州╱徐州╱濰坊╱鄂州

台灣

台北╱高雄╱台中╱台南

日本

東京╱大阪╱沖繩╱福岡╱札幌╱名古屋╱鹿兒島╱石垣╱高松╱廣島╱長崎╱岡山╱米子

韓國

首爾╱釜山╱濟州╱大邱

泰國

曼谷╱布吉╱清邁╱蘇梅島╱甲米╱清萊

新加坡

菲律賓

馬尼拉╱克拉克╱宿霧╱伊洛伊洛╱達沃

印尼

雅加達╱登巴薩╱泗水╱棉蘭

馬來西亞

吉隆坡╱亞庇╱檳城

越南

胡志明市╱河內╱峴港╱芽莊╱富國

柬埔寨

金邊╱暹粒

缅甸

仰光

汶萊

斯里巴加灣市

老撾

萬象

印度

加爾各答

尼泊爾

加德滿都

孟加拉

達卡

外蒙古

烏蘭巴托

美國屬地

塞班島

關島

憲報上亦列明，大灣區航空的服務目的包括客運、貨運和郵件，航機班次沒有設限，飛機類型將採用波音B737-800 及大灣區航空有限公司的航空營運人許可 證所載任何類型飛機，或任何經民航處批准租賃的香港註冊飛機。

公眾如就此有任何申述或反對、公開研訊的要求，都需要在今日（22日）起14天內，送達空運牌照局，而牌照局會在開會後決定是否批出相關牌照。

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責任編輯：陳梓蔚