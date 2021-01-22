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【致謝議案】立法會通過致謝議案　張建宗：港府未來會加強與立法會溝通

政治 15:21 2021/01/22

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政務司司長張建宗在會上表示，今年的施政報告具「突發性、開創性、前瞻性」。（林宇翔攝）

立法會大會今日就施政報告致謝議案進行表決，議案最終以40票贊成、2票反對獲得通過，投反對票的包括醫學界陳沛然和熱血公民鄭松泰。一連三日的致謝議案辯論共有42名議員發言，歷時17小時23分鐘，立法會內會主席、民建聯主席李慧琼稱，希望港府以開放態度聆聽議員對於施政報告的建議，令施政得到立法會和市民支持。

政務司司長張建宗在會上表示，今年的施政報告具「突發性、開創性、前瞻性」，顯示特首林鄭月娥和特區政府帶領香港重回正軌的決心。他指出，林鄭月娥擺脫過往傳統的官方思維，放膽採取以往政府有保留但市民樂見的措施。他又強調，當局重視行政立法關係，未來會加強與政黨和各議員的溝通，而當務之急要盡早戰勝疫情，帶領香港走出困局。另外，他指出香港青年對大灣區的認識不多和不深，協助青年人認識國家和融入國家發展刻不容緩。

教育局長楊潤雄稱，從過往的社會事件，看到學校教育出現問題，強調今屆政府從不避事，會嚴肅跟進與教育相關的投訴，改革通識教育科，並在中小學全方位推展國家安全教育，提高學生國家安全意識。

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記者：尹櫻霖

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