【新冠肺炎】本港新增61宗確診個案　55宗本地個案26宗涉源頭不明感染

本港新冠肺炎疫情持續，今日（22日）新增61宗確診個案，包括6宗輸入個案、55宗本地個案，33男28女，年齡為5至90數，其中有26宗涉源頭不明感染，至今累計9,929宗病例，暫時有逾50多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生於政府總部見記者，交代最新疫情。

張竹君表示，有16宗在臨時檢測中心找到，當中有11宗在油麻地官涌體育館檢測流動採樣站找到，另一宗在深水埗檢測中心找到。另外，她亦提到本地55宗確診個案中有24宗患者居住在油尖旺區，包括有8宗居住在指定檢測小區；29宗則與其他個案相關，當中有1宗與藍田隧道工程群組有關。

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油麻地小區情況：

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深水埗檢測情況：

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記者會情況：

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記者：曾卓鋒