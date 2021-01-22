【新冠疫苗】近8成受訪醫護願意接種疫苗　 6成人首選科興疫苗

▲ （梁偉榮攝）

有醫護組織公布醫護人員對接種疫苗的意見調查，有近8成受訪醫護願意接種疫苗，當中逾6成傾向接種滅活疫苗。組織指，結果反映醫護對疫苗反應正面，只特政府部署好便可安排接種。

醫護誠信同行與多個醫生協會在本月7日至14日以電子問卷調查，930名醫護中包括444名醫生、318名牙醫、130名註冊護士等，當中78%醫護表明願意接種疫苗、5%拒絕接種、17%懸而未決；當中61%人選擇滅活即科興的疫苗、22%及11%選擇BioNTech和阿斯利康的疫苗，餘下的無傾向。願意接種疫苗的醫護人員表示，主要考慮疫苗的安全性、有效性，而拒絕的則是對疫苗存疑。

西醫工會會長楊超發估計，滅活疫苗是傳統技術及有實證，因此對醫護而言信心較大；但被問到科興最終報告仍未出爐，香港私人執業專科醫生協會會長郭寶賢相信，各疫苗資料會不斷更新，目前3款疫苗均是可行及可採用，視乎哪款疫苗率先抵港。

對於各地接種疫苗均有接種者出現副作用，醫護誠信同行主席林哲玄表示，如美國已有近百萬人接種，僅10多人出現過敏反應，比率甚低；挪威33名長者死亡個案，亦未有報告指死因直接與疫苗有關，呼籲公眾不用太擔心，「副作用係有，但打（疫苗）好過唔打，染病更加麻煩」。

此外，調查又顯示大部分醫生願意在診所或社區疫苗中心為市民接種疫苗，組織要求政府在推行疫苗接種計劃前，要向私家醫生提供統一病人知情同意書、接種指引、注意事項及禁忌等資料，並要向醫護提供培訓。

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記者：蘇文軒