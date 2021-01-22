中大女生向鐵路丟竹枝被判囚8個月　上訴被駁回需即時服刑

▲ （經濟日報資料圖片）

23歲中大女生於2019年11月11日「全港大三罷」當日應網上號召，於大埔公路天橋向港鐵路軌投擲竹枝，女生早前承認拒捕及危及他人的安全兩罪，被判囚8個月。女生早前就判刑提出上訴，法官今（22日）頒下判詞，指原審裁判官判刑時指責女生沒有勸阻同案的未成年同黨屬罪加一等的說法有錯誤，但由於原有判刑本來已略低，法官因此駁回上訴，維持原判。

法官於判詞中指出，涉案上訴人盧佩瑤雖然是受社會事件影響犯事，但這並非求情理由，因為她選擇用不和平和不法的手段，無視別人的權利，並且強迫別人被動參與他們所謂的「大三罷」，是極其自私、目無法紀及文明社會所不能接受的行為。

法官認同律政司一方所指本案情節嚴重，包括上訴人並非隨機犯案，她夥同多人一同犯事，將59支竹枝丟到路軌上，而且案發時與第一班列車開出的時間僅相距一小時，上訴人等的意圖明顯是要癱瘓鐵路網，其罪行可對鐵路系統及乘客造成重大風險。無論如何，上訴人等的行為已令鐵路職員和警方疲於奔命，亦令廣大市民蒙受嚴重不便，損失難以估計，而且上訴人更罔顧竹枝是不合法地取自附近的地盤。

法官認為上訴人承認兩項控罪均需判處阻嚇式刑罰，即使她沒有案底、背景良好及認罪，監禁式刑罰亦屬無可避免。對於上訴一方質疑，原審裁判官未有跟從感化報告的建議判處上訴人感化令，並因上訴人未能向警方提供「幕後主腦」身份，而令感化令選項落空，法官並不認同說法。

法官指出，從謄本可見，裁判官只是強烈地提示上訴人等協助警方追查事件的發起人，並指這將會是強大的求情因素，但上訴方卻倒果為因，法庭根本沒有責任指導上訴人如何準備求情或減刑理據，而裁判官亦沒有因上訴人未能向控方提供資料或協助而予以加刑。

至於裁判官判刑時曾批評上訴人沒有出言勸阻同案的未成年同黨，屬「沒有道義，缺乏人性，罪加一等」，法官則認為即使上訴人知道同黨是未成年人士，但沒有勸阻他退出，這並不應被視為加刑理由，而且案中沒有證據顯示上訴人與該未成年人士有任何關係，法官認為裁判官做法是原則上犯錯。

法官因此認為需要重新判刑，但就著控罪嚴重性及判刑需具阻嚇力，法官決定維持原有判刑，並強調有關判刑對上訴人來說已經相當寬大，甚至可以說是略低，若非其個人情況，法官本打算將判刑上調。

法官因此駁回上訴，上訴人需即時服刑。

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記者︰楊詠渝