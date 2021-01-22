【新冠肺炎】威爾斯親王醫院病人服務助理確診　暫無病人被列作密切接觸者

▲ 院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情持續，威爾斯親王醫院一名職員診所病人服務助理昨日發燒，他遂到職員診所求醫，其後確診。經追蹤後，該助理最後上班日為1月20日，其職務主要為協助診所醫護照顧病人，期間並未曾照顧確診病人。他在工作期間有配戴合適防護裝備，暫未有病人被列作密切接觸者，但他曾與3名同事用膳，該3名醫護被列作密切接觸者。威院職員診所今日停止服務作消毒。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，醫管局在過去24小時錄得83宗呈報個案，並有1名有長期病患的66歲女病人（個案編號：8937）在今日（22日）中午12時42分於公立醫院離世，病人在1月1日入住瑪嘉烈醫院接受隔離治療，其後確診；至今共有164人在公立醫院離世。

另有45人康復出院，出院病人總數為8,948人。現時共有718名病人於24間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中34人危殆、30人嚴重、654人穩定。

隔離病床及病房使用率方面，現時有1,224張隔離病床正在使用，使用率為66.6%；另有676間隔離病房正在使用，使用率為74%。

至於現時醫管局個人防護裝備存量，庾慧玲表示現時外科口罩存量有8,100萬個，呼吸器有740萬個、保護衣有1,120萬件，面罩有980萬個。現時的防護裝備足夠使用約6個月。

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記者：陳梓蔚