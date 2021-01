【女神星二代】岑麗香教22月大兒子踩單車　靚媽香香感慨孩子大得太快【多圖】

36歲靚媽岑麗香(香香)自2019年3月誕下兒子Jacob後,便減少幕前演出,專心在家親力親為湊仔。香香相隔半年再分享Jacob的近照,身穿母子裝的香香,正耐心教導快將2歲的Jacob踩單車,香香留言感慨孩子大得太快,充滿母愛。

岑麗香於2016年下嫁金融界才俊強強(Jousha),於加拿大溫哥華舉行婚禮,2019年誕子後專心做新手媽媽,只不時出活動亮相。去年她復出接拍TVB新劇《寶寶大過天》(前名︰《BB大晒》),之後再專心照顧老公和囝囝Jacob。

▲ 香香的囝囝快將2歲,開始學踩單車。(IG圖片)

香香繼半年前在IG分享為囝囝剪髮後,近日再甜晒囝囝的得意樣。半年不見,22個月大的Jacob已變身小型男學踩單車,樣子較似爸爸,長長眼睫毛則似媽咪,兩母子齊齊以啡色裝扮好合襯,不過香香留言感嘆,兒子不再是BB。

This guy..... growing up a little too fast for my heart.(這個男孩……在我心中長大得有點太快)