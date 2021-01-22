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【女神星二代】岑麗香教22月大兒子踩單車　靚媽香香感慨孩子大得太快【多圖】

育兒經 17:42 2021/01/22

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熱門 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

岑麗香近日教22個月大兒子Jacob踩單車，感慨孩子大得太快。

36歲靚媽岑麗香（香香）自2019年3月誕下兒子Jacob後，便減少幕前演出，專心在家親力親為湊仔。香香相隔半年再分享Jacob的近照，身穿母子裝的香香，正耐心教導快將2歲的Jacob踩單車，香香留言感慨孩子大得太快，充滿母愛。

岑麗香於2016年下嫁金融界才俊強強（Jousha），於加拿大溫哥華舉行婚禮，2019年誕子後專心做新手媽媽，只不時出活動亮相。去年她復出接拍TVB新劇《寶寶大過天》（前名︰《BB大晒》），之後再專心照顧老公和囝囝Jacob。

香香的囝囝快將2歲，開始學踩單車。（IG圖片）

香香繼半年前在IG分享為囝囝剪髮後，近日再甜晒囝囝的得意樣。半年不見，22個月大的Jacob已變身小型男學踩單車，樣子較似爸爸，長長眼睫毛則似媽咪，兩母子齊齊以啡色裝扮好合襯，不過香香留言感嘆，兒子不再是BB。

This guy..... growing up a little too fast for my heart.（這個男孩……在我心中長大得有點太快）

不少藝人好友留言，王君馨都認為Jacob大得好快，已經在學踩單車了。趙希洛更希望他的成長放慢一點，香香回覆稱囝囝以前仍胖胖的，現在身體已經拉長了！而新手爸爸楊潮凱亦讚Jacob已長大成一個小男孩。

點擊即睇更多香香的湊仔點滴︰

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同場加映︰「超級奶爸」何基佑分享管教幼兒貼士

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責任編輯︰林綺玲

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